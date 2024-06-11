Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 2,5 yükseldi Yıllık ticaret satış hacmi nisanda yüzde 2,5 ve perakende satış hacmi yüzde 10,2 arttı. Aylık değerlendirmede ticaret satış hacmi yüzde 4,6 ve perakende satış hacmi yüzde 1,8 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi yayınlandı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19,0 azaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,6 ve perakende satış hacmi aylık yüzde 1,8 azaldı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7 azaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,8 azaldı.

Toplam ciro yıllık yüzde 71,9 arttı

TÜİK ayrıca nisan ayına ait ciro endekslerini paylaştı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 71,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 yükseldi.