TİM: Kadınlarımız üretimde ve ihracatta Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kadınların ülkenin ekonomik kalkınmasında çok önemli roller üstlendiğini söyledi. Gültepe, üretimde ve ihracatta Türkiye’nin geleceğini inşa eden kadınları daha fazla oyuna dahil etmek istediklerini belirtti.

TİM ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) tarafından yürütülecek Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan Gültepe, üretim ve ihracatı ülke ekonomisinin lokomotifi olarak gördüklerinin altını çizdi. Ekonomik büyümenin en az yarısının ihracattan gelmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

Türkiye’nin ihracat potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak için birçok çalışma yürütüyoruz. Elbette bu süreçte kadınlarımızın rolü çok önemli. Kadınlarımız bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor. TİM olarak biz de daha fazla kadınımızı daha güçlü şekilde oyuna dahil etmek istiyoruz. Bu bilinçle yaklaşık bir yıl önce kadın girişimcilerimize ilave avantajlar sağlayan TİM WINGS projemizi başlattık. Proje kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile önemli bir iş birliğine imza attık ve ‘Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri’ni oluşturduk. Belge, yönetimi ve mülkiyeti kadın girişimcilerde olan işletmelere veriliyor.

"100 FİRMAMIZ BELGEYİ ALMAYA HAK KAZANDI"

30 Ocak 2026 itibarıyla yaklaşık 100 firmamız belgeyi almaya hak kazandı; 44 firmamız ise aktif olarak kullanıyor. Belgeye sahip firmalarımız, Eximbank ve İGE A.Ş. iş birliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkânlarına erişebiliyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı pazar araştırması desteklerinde ilave avantajlardan yararlanabiliyorlar.

Bugün de kadınlarımız için yeni bir projeyi başlatmak üzere bir aradayız. UKODER ile yürüteceğimiz ve bir yıl sürecek proje kapsamında yedi bölgemizde belirlenen yedi ilde, dış ticaret yapan ya da dış ticareti öğrenmek isteyen kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Altı ay sürecek bu programla teorik bilgiyi sahada yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Gültepe, kadınların katkısıyla ihracatta orta ve uzun vadeli hedeflere daha güçlü şekilde yürüyeceklerini sözlerine ekledi.

KILIÇKAYA: BU YIL 45 MİLYAR LİRALIK DESTEK KULLANDIRACAĞIZ

Mehmet Ali Kılıçkaya da konuşmasında, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı sürdürülebilir şekilde artırmak istediklerini söyledi. Bakanlığın ihracatçılara sunduğu destekler hakkında bilgi veren Kılıçkaya, şunları kaydetti:

Bakanlık olarak ihracatı her aşamasında destekleyen bir mekanizma kurduk. Fuar desteklerinden tasarıma, pazar araştırmasından markalaşmaya kadar ihracatın her aşamasında destek veriyoruz. 2025’te bu kapsamda 25 bin ihracatçımıza yaklaşık 33 milyar liralık destek kullandırdık. Bu yıl sadece mal ihracatı için kullandıracağımız destek miktarını 45 milyar liraya çıkardık.

PROJE ÜÇ AŞAMADA HAYATA GEÇİRİLECEK

Çiğdem Ağdağ da Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi hakkında bilgi verdi. Üç aşamalı planın Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Konya ve Mersin’de uygulanacağını belirten Ağdağ, şöyle konuştu:

Birinci aşamada girişimci kadınlar ve kadın profesyoneller için fiziki eğitim programları gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada bu programları online eğitimlerle destekleyeceğiz. Online eğitimler, alanında uzman akademisyenler, sektör profesyonelleri ve uygulayıcı uzmanlar tarafından verilecek. Üçüncü aşamada ise eğitim verdiğimiz kadınları gönüllü kadın gümrük müşavirleri ile eşleştirerek altı aylık ücretsiz bir mentörlük süreci başlatacağız. 40 kadın gümrük müşavirimiz bu sürecin içinde yer alacak.

Bir yıl sürecek projenin ortakları arasında TİM ve UKODER’in yanı sıra Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Medipol Üniversitesi de yer alıyor.