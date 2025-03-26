TKYD'de bayrak değişimi

AA

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine iki yıl süre ile Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TKYD 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

"SEKTÖR BÜYÜME TRENDİNE GİRDİ"

Akgün, son yıllarda tasarruf sahiplerinin uzun vadeli bakış açısı ile yatırım fonlarına olan ilgilerinin arttığını belirterek, "Alternatif yatırımlar kapsamında ön plana çıkan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının reel ekonominin finansmanı ve ülkenin büyümesine kaynak aktarmada ağırlıklarını büyütmeye devam ettiriyoruz. Sektörde hem ürün çeşitliliğinin artması hem de yatırımcılar tarafından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun etkin şekilde kullanılması sonucunda, sektörün ciddi şekilde büyüme trendine girdiğini ve büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"SEKTÖR, 7,6 TRİLYON LİRAYA ERİŞEREK GSYH'NİN YÜZDE 18'İNE YAKLAŞTI"

Akgün, 2015'te sektörün 98 milyar lira büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çekerek, 2024 sonunda 6,9 trilyon liraya ulaşarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 16'sına ve 2025'in şubat ayı sonunda da 7,6 trilyon liraya erişerek ile GSYH'nın yüzde 18'ine yaklaştığı bilgisini paylaştı.

FONLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 12,1 MİLYAR DOLAR

Global piyasalarda olduğu gibi, yatırım yönetiminde de sürdürülebilirliğin ve çevresel, sosyal ve yönetişimin öneminin Türkiye'de de arttığını kaydeden Akgün, bu temada kurulan fonların büyüklüğünün 2025 Şubat itibarıyla 12,1 milyar liraya ulaştığını vurguladı.