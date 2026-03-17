Benzine bayram öncesi zam geliyor

Son haftalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler küresel petrol piyasasında dalgalanma yaratmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleri Brent petrol varil fiyatını 100 doların üzerine taşımış, küresel petrol piyasasında dalgalanma yaratmıştı.

Bu yükseliş Türkiye'ye de yansımış, akaryakıt fiyatlarında sık sık zam-indirim döngüsü yaşanmıştı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİYLE ZAMLAR ÖTV'DEN KARŞILANIYOR

Sürücüyü korunması amacıyla 'eşel mobil' sistemi yeniden devreye alınmış; zamların yüzde 75'ini Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılayarak pompa fiyatlarına yansıyan kısmı sınırlamıştı.

Buna rağmen petrol fiyatlarındaki artış devam edince, bayram öncesi yeni bir zam gündeme geldi.

Benzin fiyatlarına toplam 2,17 TL zam yapılması beklendiği aktarıldı.

Ancak eşel mobil sistemi sayesinde bu zammın yüzde 75'i yani yaklaşık 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanıyor.

54 KURUŞLUK ZAM BEKLENİYOR

Pompaya yansıyan kısım ise sadece 54 kuruş olacak.

Zam, çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

Zam sonrası beklenen litre başına pompa fiyatları:

İstanbul: 61,95 TL

Ankara: 62,92 TL

İzmir: 63,19 TL

Doğu illeri: 64,50 TL (65 TL'ye en yakın seviye)

Şu anki fiyatlara göre yaklaşık 54 kuruşluk artışla yeni seviyelere ulaşılacak.

Bayram döneminde yola çıkacak milyonlarca sürücü için bu zam, seyahat maliyetlerini bir miktar daha artıracak.

MOTORİN VE LPG'DE ZAM BEKLENTİSİ YOK

Motorin ve LPG'de benzer bir zam beklentisi açıklanmadı.

Ancak petrol fiyatlarındaki genel yükseliş nedeniyle önümüzdeki günlerde onların da etkilenme ihtimali konuşuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DA DEĞİŞECEK

Uzmanlar, Brent petrolün 100 dolar bandında kalması halinde akaryakıt tablolarının önümüzdeki haftalarda da değişmeye devam edeceğini belirtiyor.

Bayram öncesi gelen bu kısmi zam, küresel petrol krizinin ve döviz kurundaki hareketliliğin Türkiye pompa fiyatlarına yansımasının son örneği oldu.