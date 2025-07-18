TMSF, lüks araçlar ve tekne satacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak görevlendirildiği şirketlere ait lüks araçlar ile bir adet tekneyi ihaleyle satış çıkarırken, ihaleye ait tüm detayları resmi internet sitesinde paylaştı.

İBB soruşturması kapsamında kayyum atanan ve İstanbul’daki döküm sahaları, maden alanları ve katı atık bertaraf tesislerini işleten şirketlere ait araçlar satılacak.

Muhammen bedel (satış fiyatları), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı bağımsız denetçilerin değerleme raporlarından sonra tespit edildi.

33 ARAÇ SATILIYOR

Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, Kuzey Geliştirme, Güney Cebeci Madencilik ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul şirketlerine ait 33 araç için ihale düzenlenecek.

İHALE: 30-31 TEMMUZ'DA

Aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların bulunduğu lüks araçlar, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerinin olacak.

İHALEYLE TEKNE SATILACAK

TMSF’nin kayyum olarak yönettiği Karpuz Danışmanlık şirketine ait, 2020 yılında inşa edilmiş, 14,30 metre boyunda, 4,20 metre eninde, 0,70 metre derinliğinde olan ve halihazırda Muğla, Milas'ta bir marinada bulunan Khan isimli özel yapım ahşap tekne de 7 milyon 500 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıktı.

TEKNE 7,5 MİLYON LİRA

Teknenin satış fiyatı KDV hariç 7 bin 500 bin lira oldu.