TMSF'den uluslararası başarı! IADI İcra Kurulu üyesi oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF); ABD, Kanada, Fransa ve Brezilya gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkelerle birlikte Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) "İcra Kurulunda" yer almaya hak kazandı.

IADI’nin kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda IADI’nin en üst düzeyde karar merci olan İcra Kurulun'da görev yapacak.

Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin 28 Kasım 2025 Cuma günü Lizbon/Portekiz’de gerçekleştirilen 2025 Yıllık Genel Toplantısı’nda TMSF, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere IADI İcra Kurulu üyesi olarak kayıtlara geçti.

107 ÜYE VE 117 KURULUŞ

Mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında ülkelere rehberlik etmek ve uluslararası iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan IADI bünyesinde 107 üye ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte toplam 117 kuruluş yer alıyor.

DEVLER LİGİ İLE BİRLİKTE İCRA KURULUNDA

Bu yılki seçimlerde ülkemizin yanı sıra ABD, Kanada, Fransa, Polonya ve Brezilya gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkeler de IADI İcra Kurulunda yer almaya hak kazandı.