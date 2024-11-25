Togo, Türk firmalarına Avrupa ve ABD'ye vergisiz ihracat kapısı açıyor

AA

Türkiye, Afrika kıtasındaki en derin üçüncü limanın bulunduğu Togo'da Aneho Uluslararası Tarih Festivali'nin onur konuğu oldu.

Aneho Uluslararası Tarih Festivali kapsamında gerçekleştirilen temaslarda iki ülke arasındaki yatırım fırsatları değerlendirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo'nun, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerine Avrupa ve ABD'ye vergisiz ihracat fırsatı sunduğunu bildirdi.

YATIRIMLAR ELE ALINDI

Togo Yatırım Teşvik Bakanı Manuella Santos, Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç, Aneho Belediye Başkanı Alexis Coffi Aquereburu ve DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel'in katıldığı değerlendirme toplantısında, karşılıklı yapılabilecek yatırımlar ele alındı.

YATIRIM PROJESİ BÖLGESİ ZİYARET EDİLDİ

Togo'nun dev yatırım projesi PIA bölgesinin ziyaret edilmesinin ardından Togo'nun Djitalleşme, Ticaret ve Tarım bakanlıkları ile toplantılar yapıldı.

TOGO'DA YATIRIM YAPILABİLECEK SEKTÖRLER

Açıklamada temaslara ilişkin değerlendirmeleri yer alan DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo'nun, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerine Avrupa ve ABD'ye vergisiz ihracat fırsatı sunduğunu bildirerek şöyle konuştu:

Togo, özellikle Avrupa ve Amerika'ya vergisiz ürün ihracatı yapılabilen, Afrika kıtasındaki en derin üçüncü limanın bulunduğu, çok genç bir nüfusu olan ve asgari ücretin 80 dolar civarında olduğu verimli bir tarım ülkesidir..

İŞ OLANAKLARI OLAN SEKTÖRLER

Togo'da iş yapmak isteyen firmaların kendilerine ulaşmasını isteyen Gülel, bu ülkede yatırım yapılabilecek sektörlerin hayvancılık, savunma sanayisi, tekstil, gıda, tarım teknolojileri ve ekipmanları, inşaat, mimarlık, dijitalleşme ve lojistik olduğunu anlattı.