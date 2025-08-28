Toplu sözleşme ve enflasyon beklentisine göre memur maaşları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunda tahminleri sıralandı.

8. Kamu Toplu Sözleşmesi'ne göre de memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'de alacakları maaş zam oranı da Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Hakem Kurulu'nun verdiği zam kararı sonrasında enflasyon farkı ile alacağı maaşlarını merak ediyor.

AÇIKLANAN ZAM ORANI VE ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE MAAŞLAR

Açıklanan zam oranlarının ardından enflasyon tahminlerine göre zam hesabı yapan memur ve emeklilerin olası zam tabloları şekilleniyor.

TOPLU SÖZLEŞMEDEN GELEN ZAM ORANI

Hakem Kurulu, memur ve emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi. Ayrıca taban aylığa 1000 lira zam yapılması da kararlaştırıldı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Karahan, 2025 yılının üçüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının 2025 yılı için yüzde 25-29 seviyesinde olduğunu, 2025 yıl sonu hedefinin ise yüzde 24 olduğunu açıklamıştı.

ENFLASYON FARKI ZAM ORANINA EKLENİYOR

Ancak memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı da ekleniyor. Yani memur ve emeklinin maaş zammında enflasyon farkları da belirleyici oluyor.

TCMB'nin tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse yüzde 2,04’lük 6 aylık enflasyon farkı oluşuyor.

TOPLAM YÜZDE 13,36 ZAM

Bu orana yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memurların alacağı zam oranı 13,36 olacak.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 25 çıkması durumunda Ocak 2026'daki memur maaşları mesleklere göre şöyle olacak:

Memur: 52 bin 617 liradan, 59 bin 694,01 liraya

Şube Müdürü: 76 bin 659 liradan, 86 bin 823,98 liraya

Uzman Öğretmen: 67 bin 760 liradan, 76 bin 751,77 liraya

Öğretmen: 61 bin 146 liradan, 69 bin 253,96 liraya

Araştırma Görevlisi: 73 bin 792 liradan, 83 bin 576,82 liraya

Uzman Doktor: 126 bin 119 liradan, 142 bin 842,38 liraya

Mühendis: 78 bin 200 liradan, 88 bin 569,32 liraya

Avukat: 73 bin 515 liradan, 83 bin 263,09 liraya

Profesör: 111 bin 347 liradan, 126 bin 112,74 liraya

Başkomiser: 74 bin 490 liradan, 84 bin 367,37 lira

Polis Memuru: 68 bin 84 liradan, 77 bin 111,94 liraya

Hemşire: 61 bin 759 liradan, 69 bin 948,24 liraya

Vaiz: 63 bin 916 liradan 72 bin 391,26 lira

Teknisyen: 54 bin 547 liradan, 61 bin 779,93 lira