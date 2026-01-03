TPAO'nun Batman'daki petrol arama sahasını genişletme kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, enerjide dışı bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalışmalarına çok yönlü devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman sınırları içinde kalan petrol arama ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 15 bin 216 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 8 bin 873 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.