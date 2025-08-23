TPAO'nun Kırklareli'nde petrol arama ruhsatı uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Kırklareli’ndeki petrol arama ruhsatının süresini uzattı.

2 YIL DAHA PETROL ARANACAK

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, TPAO’ya ait “AR/TPO/K/F18-b2” pafta numaralı ruhsat 17 Temmuz 2027’ye kadar 2 yıl süreyle geçerli olacak.

TEDİRDAĞ'DA İŞLETME RUHSATI 10 YIL UZATILDI

Bakanlığın diğer bir kararına göre ise Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corp., Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources Enerji AŞ ortaklığının Tekirdağ’daki petrol işletme ruhsatı 10 yıl daha uzatıldı. Bu ruhsat 14 Ekim 2035’e kadar geçerli olacak.