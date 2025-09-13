TPAO'nun petrol arama ruhsatı iki yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Edirne ve Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'ndeki "AR/TPO/K/E18-d3, d4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Ağustos 2025'ten 7 Ağustos 2027’ye uzatılmasına karar verildi.

Ayrıca TPAO’nun talebi doğrultusunda, Kırklareli ve Siirt’te bazı sahalar için kamulaştırma kararı alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kararın kamu yararı gözetilerek alındığını bildirdi.

KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan sahaların kamulaştırılmasına karar verdi.