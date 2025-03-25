İHA

Başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturan böceğin ürememesi için biyolojik ve kimyasal mücadeleler devreye alındı.

Üreticilere 5 bin adet biyosidal ürün dağıtımı yapıldı.

8 YILLIK KABUS

Karadeniz Bölgesi'nde 8 yıldır tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca, kış uykusundan erken uyandı.

SICAKLARDAN 2 AY ERKEN UYANDI

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle 2 ay erken uyanan kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları başladı.

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN GELDİ

Türkiye'ye 2017 yılında Gürcistan üzerinden geldiği bilinen "kahverengi kokarca" adlı böcek, Karadeniz Bölgesi'nde 8 yıldır tarım ürünlerine büyük zarar veriyor.

300 BİTKİ TÜRÜNÜN SUYUNU EMİYOR

Özellikle bölgedeki fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren böcek, 300'den fazla bitki türünde besleniyor. Başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturan böceğin ürememesi için biyolojik ve kimyasal mücadeleler devreye alındı.

2024 yılında 10 bin adet samuray arısının doğaya bırakıldığı mücadele çalışmalarında, ayrıca böceğin yoğunluğunun tespit edildiği bölgelere feromon tuzakları da yerleştirildi. Kimyasal mücadelesinin yanı sıra biyosidal mücadelenin de yapıldığı zararlı böcek, bu yıl kış uykusundan hava sıcaklıklarının artması nedeniyle erken uyandı.

ÇOĞALMASI İSTENMİYOR

Böceğin üreyerek tekrar harekete geçmemesi için Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Trabzon'un 18 ilçesinde yapılan çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki üreticilere 5 bin adet biyosidal ürün dağıtımı yapıldı. 2023-2024 tarihleri arasında üreticilere büyük risk oluşturan böceğin ürememesi için bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 milyon adet samuray arısı doğaya bırakılacak. Trabzon genelinde 2024 yılı kışlak mücadelesinde 47 binden fazla boş bina, depo ve mesken ilaçlaması gerçekleştirilirken, 600 lokasyona yerleştirilen feromon tuzakları ile zararlı popülasyonları azaltılacak.

"1 MİLYON ADET SAMURAY ARISINI DOĞAYA BIRAKACAĞIZ"

Kahverengi kokarcaya yönelik yürütülen çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, biyolojik mücadelenin samuray arıları ile yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kahverengi kokarcanın Türkiye'ye 2017 yılında Gürcistan'dan geldiği biliniyor. İlk seneler çok fazla tahribat yapmadı. Artvin ve Rize'den sonra Trabzon'a geldi. 34 tane ile yayılmış durumda. Bir nevi Kovid gibi pandemiye maruz kaldık. Bununla ilgili bakanlığımız ilk günden itibaren çok etkin bir çalışma yapıyor. Stratejik planlarını oluşturdu. Bizler ne yapacağımızı, nasıl mücadele edeceğimizi harfiyen Bakanlığın eylem planına göre yapmaktayız. Tabii bunun yanında Bakanımız bu konuyla ilgili büyük bir bütçe ayırdı. Elimizdeki kaynaklarımızda çok güçlü. Biyolojik mücadeleyi samuray arıları ile yapıyoruz. İlimizde geçen yıl 10 bin adet Samuray arısı bırakıldı. Ama bu sene 4 tane enstitüde 1 milyon adet samuray arısını doğaya bırakacağız.

"KİMYASAL MÜCADELEYE DEVAM"

Bunun haricinde kimyasal mücadelemiz ilaçlamalar devam ediyor. Mekanik mücadelemiz kışlıkları girip çıkarken tespit et yok et şeklinde bir mücadelemiz var. Şu anda da biyosidal ürün dediğimiz halk sağlığı ürünlerimiz var. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldı. Kışlaklarda, evlerde, konaklarda kış uykusundan çıkan kokarca için dağıttığımız bir sprey var. Bölgemizde 5 bin tane dağıttık. Zirai mücadele olarak da bizi ekiplerimiz ilaçlamaya devam ediyor.

"SICAK-SOĞUK ETKİSİYLE ÇOĞALMA BASKILANDI"

Geçen sene tarımsal anlamda yüzde 7'lik bir zayiat olduğunu kaydeden Kaplan, şu açıklamayı yaptı:

Kokarca kışlaktan çıkıyor soğuğu görünce tekrar kışlığa geri dönüyor. Bu kokarcayı öldürmüyor ama çiftleşip çoğalmasını baskılayan bir yöntem oluyor. Sıcak tekrar soğuk. İnşallah bunu birkaç kez yaşarız. Kokarca dışarı çıktığı zaman fenomen kokularına doğru gelecek ama önce karnını doyurma lazım. Bunu genelde sonbaharda kışlaklara giderken bir de çiftleşme zamanında cezbet-öldür dediğimiz sisteme geçiyoruz. Bununla ilgili bakanımız çok büyük ödenek verdi. Arazimizin büyük bir çoğunluğuna feromon tuzaklar yerleştireceğiz.