Trabzon'da mezgit ve istavrit tezgahtaki yerini aldı

AA

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde yer alan balıkçı tezgahlarında, az miktarda bulunan hamsi 175 liradan, istavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında, somon 200 lira, levrek ve çipura 300 liradan, alabalık ise 175 ila 150 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Mustafa Karslı, Ramazan'ın sonuna yaklaşıldığı bu günlerin çok bereketli geçtiğini söyledi.

"PALAMUT VE HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT VE MEZGİT ALDI"

Uygun satışa sunulan çeşitli balıklara vatandaşların da ilgi gösterdiğini dile getiren Karslı, "İstavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında satışa sunuluyor. Artık palamut ve hamsinin yerini istavrit ile mezgit aldı." dedi.

TEZGAHTAKİ YERLERİ ARTACAK

Karslı, av yasağına da kısa bir süre kaldığını belirterek, olta balıkçılığının artmasıyla önümüzdeki günlerde mezgit ve istavritin tezgahtaki yerini daha fazla alacağını ifade etti.

"ÇEŞİTLİ BALIKLAR TEZGAHLARI SÜSLEDİ"

Balıkçı Turgay Memiş de vatandaşların Ramazan ayında balık çeşitlerine ilgi gösterdiğini aktararak, "Ramazan çok güzel geçti. İstavrit, barbun, zargana, alabalık, çipura ve levrek gibi balıklar tezgahları süsledi." diye konuştu.