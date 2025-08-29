Trabzon'da trafik sorununa çözüm: Yomra Yeni Nesil Kavşak

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşağı'nın, en kısa zamanda hizmete alınması hedefleniyor.

Trabzon'da yazın yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak üzere günlük 72 bin aracın geçtiği Yomra giriş kavşağında, yeni nesil kavşak uygulaması için çalışmaların sonuna gelindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Geçişi Yomra Yeni Nesil Kavşak İnşaatı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

"KAVŞAK 10 GÜN SONRA AÇILACAK"

Uraloğlu, kavşakla ilgili bir sorunun olduğunu belirterek, döner kavşağın bu sorunu gidererek 4 fazlı olduğunu aktardı ve şöyle konuştu:

Çalışmalara geçen ay başladık, trafik olmasa 15-20 günde bitecekken çalışmaları trafiği aksatmasın diye zamana yaymak zorunda kaldık. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bitirilmesi planlanan projemizi, inşallah okullar açılmadan hizmete alacağız… Bu kavşağı 10 gün sonra bitirerek, yolu rahatlatmış olacağız. Kavşak şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

"ARAÇ DEPOLANMA ALANLARI 5 KAT ARTIRILACAK"