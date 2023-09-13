Trabzonlu kuyumcuların tahmini: Gram altın 2 bin 500 lira olacak Trabzon'daki kuyumcular, hareketli geçen bir sezonun ardından yaşanan mevsim geçişinde piyasaların durgun olduğunu söyledi. Altının değerinin eylül ayı sonunda artmasının beklendiğini dile getiren kuyumcular, altının gramının 2 bin 500 liralara kadar yükseleceğini söylüyor.

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İHA

Trabzon'da Arap turistler ve gurbetçiler çarşı pazarı hareketlendirdi.

Mevsim geçişlerinin hüküm sürdüğü bugünlerde ise bir durgunluk hakim.

Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan durgunluk da piyasaları daha olumsuz etkiliyor.

Yaz sezonunda düğünlerdeki yoğunluk, gurbetçilerin gelişi, Arap turistler Trabzon’da altın satışlarını artırırken, eylül ayı ile birlikte bu hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı.

"Eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş bekleniyor"

Altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan kaynaklandığını belirten kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, altındaki durgunluğu dünyada yaşanan olaylara bağlayarak şu açıklamada bulundu:

Altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan dolayı. Dünyadaki bazı insanlar altının çok daha değerleneceğini bilhassa eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş bekleniyor. Yani 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Bence olabilir çünkü, senelerden beri altının ONS fiyatı 1.900-1.920 civarında dolaşıyor, bu maliyetini karşılamıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz.

"Yaz sezonu beklentimizin altında geçti"

Bu yaz sezonu altın satışlarının beklentinin altında olduğunu kaydeden Tonyalı, gurbetçilerin geldikleri ülkelerdeki durgunluğu anlattığını şu sözlerle dile getirdi:

İnsanlar, sadece bizim ülkemizde durgunluk olduğunu zannediyorlar. Avrupa’dan gelen bilhassa Almanya, İngiltere gibi ülkelerden gelen vatandaşlarımıza sorduğumuzda, oradaki durgunluğun daha çok olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu durum da bizim iş potansiyelimize yansıyor. Sezon iyi ancak beklentimizin altında oldu. Arap sezonu ise geçen seneye oranla daha düşük geçti.

"Altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir"

Altının yatırımcısını üzmediğini kaydeden kuyumculardan Erhan Şakar da altının uzun süreli bir yatırım aracı olduğunu şu sözlerle anlattı:

Altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yani altın uzun süreli bir yatırım aracıdır. Uzun süreli yatırımlarda altının her zaman kazandıracağı garantidir. Yatırımcılara altına yatırım yapmayı tavsiye ederim. Birkaç gündür piyasalarda bir anormallik söz konusu. Yaz sezonu bittiği için kış sezonuna girildiği için tüm piyasalarda tabii ki biraz daralma olacaktır. Önceki yıllara oranla değerlendirecek olursak tabii ki piyasalarda düşüşler oldu. Yatırımcılar yıl sonuna kadar altının fiyatı 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)