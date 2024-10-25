Trabzon’u 9 ayda 1,2 milyon turist ziyaret etti

İHA

Trabzon’u 2024 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında 1 milyon 164 bin 137 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Trabzon İl Tanıtım Kurulu Toplantısı'nda, kente gelen turist sayısı gündeme getirildi.

Toplantıda Trabzon’un 9 aylık turizm verilerini paylaşan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, dünyanın her noktasından ziyaretçilerin kente geldiğini söyledi.

"SUUDİ ARABİSTAN, UMMAN VE KUVEYT’TEN GELENLERİN SAYISI ARTTI"

Tamer Erdoğan, 1 milyon 164 bin 137 yerli ve yabancı turistin Trabzon’u ziyaret ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

2023-2024 yılları 9 aylık dönemde milliyetlerine göre konaklama verilerine baktığımızda Suudi Arabistan’da yüzde 19,62 artış, Umman pazarına baktığımızda ise yüzde 18,35 azalma yaşandı. Kuveyt’te yüzde 27,01, Ürdün’de yüzde 11,48 kaybımız devam ediyor.

"DÜNYANIN HER NOKTASINDAN TURİSTLER TRABZON'U ZİYARET EDİYOR"

Genel itibariyle baktığımız zaman kaybımız söz konusu değil. Dünyanın her noktasından ziyaretçiler ilimizi ziyaret ettiler. 9 aylık dönemde toplamda 1 milyon 164 bin 137 ziyaretçi geldi. Körfez, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalardan gelen ziyaretçilerimiz oldu.

"TURİZM GELİRLERİNİ 100 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAMIZ GEREK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin turizm destinasyonları içerisinde Karadeniz Bölgesi’nin özel ve anlamlı bir önemi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Bizim bu potansiyelde, bu zenginlikte, bu cennet ülke içerisinde bu kadar büyük değerlere sahip olan bir ülkede turizm gelirlerimizi çok kısa zamanda 100 milyar dolarlara ulaştırmamızın önünde hiçbir engel yok. Ama tabii önümüzde çok ciddi riskler var. Bu riskleri dikkate alarak çalışmalarımızı yapmak durumundayız.

"GELEN İNSANLAR MEMNUNİYETLE AYRILABİLİR"