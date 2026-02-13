Trafik sigortasında şubat tarifesi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şubat 2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında primler yüzde 12,5 arttı.

İstanbul’da en riskli sürücüler için prim 51 bin lirayı aşarken, büyük yolcu otobüslerinde rakam 337 bin liraya kadar çıktı.

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI

Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor.

Ayrıca araç, sigorta yaptırılana kadar trafikten menediliyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon aracı kapsayan zorunlu trafik sigortasında primler; aracın türüne, bulunduğu şehre ve sürücünün hasar geçmişine göre değişiyor.

RİSKLİ SÜRÜCÜLER İÇİN MALİYET ARTIYOR

Yeni tarifeler özellikle yüksek risk grubundaki sürücüler için maliyeti artırmış durumda.

TAKSİ SAHİPLERİNE YÜKSEK PRİM

Ticari taksilerde sigorta primleri çok daha yüksek seviyelere çıktı.

İSTANBUL

En yüksek basamak: 137 bin 510 TL

En düşük basamak: 22 bin 918 TL

ANKARA

133 bin 618 TL - 22 bin 270 TL

İZMİR

129 bin 726 TL - 21 bin 621 TL

ANKARA VE İZMİR’DE PRİM ARALIĞI

ANKARA

0. basamak: 49 bin 729 TL

8 basamak: 8 bin 288 TL

İZMİR

0. basamak: 48 bin 281 TL

8 basamak: 8 bin 47 TL

Üç büyükşehirde de risk grupları arasındaki fark oldukça yüksek.

RİSKLİ SÜRÜCÜLERE 50 BİN LİRANIN ÜZERİNDE PRİM

İstanbul’da en yüksek risk grubunda (0. basamak) yer alan içten yanmalı otomobil sahipleri 51 bin 177 TL prim ödüyor.

En düşük risk grubundaki (8. basamak) sürücüler ise 8 bin 530 TL ödüyor. Risk seviyesine göre prim farkı yaklaşık yüzde 500’e ulaşıyor.