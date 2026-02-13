Milli yıldızlar Serie A’da, maçlar Tivibu’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, Serie A’da Inter’de boy gösteren milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli yıldız Kenan Yıldız’ı ağırlıyor.

EuroLeague’de ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, milli koç Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’a konuk oluyor.

Nefes kesen karşılaşmalar Tivibu ekranlarında canlı yayınlanıyor.

İtalya Serie A’da liderlik koltuğunda rahat bir dönem geçiren Inter ile lideri 12 puan geriden takip eden Juventus karşı karşıya geliyor. Inter’in ve milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın mücadelesi, 14 Şubat Cumartesi günü saat 22.45’te Tivibu Spor 1’den canlı yayınlanıyor.

EuroLeague’de ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezona doludizgin devam ediyor. Puan tablosunun en üst sırasına adını yazdırmayı başaran Fenerbahçe Beko, bu hafta Ergin Ataman’ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos’a konuk oluyor. Atina’da oynanacak mücadele, 13 Şubat Cuma günü 22.15’te Tivibu üzerinden S Sport’tan takip edilebiliyor.

INTER LİDER, JUVENTUS TAKİPTE

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun önderliğinde ligi silip süpüren Inter, ikinci sıradaki Milan ile puan farkını 8'e çıkardı. Kupanın bir ucunu tutan ve uzun süredir alıştığı galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Inter, Juventus’u ağırlarken mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Torino takımı Juventus ise Kenan Yıldız ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatırken takımdaki olumlu havayı sürdürmek istiyor.

Sezonun ikinci yarısının ortalarına yaklaşırken Şampiyonlar Ligi potasına tutunmaya çalışan Juventus, San Siro’da puan peşinde koşuyor. Inter-Juventus karşılaşması, 14 Şubat günü saat 22.45’te Tivibu Spor 1’den izlenebiliyor.

FENERBAHÇE BEKO DOLUDİZGİN YOLUNA DEVAM EDİYOR

Uzun süre sürdürdüğü liderlik yarışında mutlu sona ulaşarak ilk sıraya yerleşen Fenerbahçe Beko, 26 maçta aldığı 19 galibiyet ile normal sezonu doludizgin götürüyor. Şampiyonluk yolunda favoriler arasında öne çıkan Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman’ın Panathinaikos’una konuk oluyor. EuroLeague’de son 3 ayda aldığı iki mağlubiyetten birini yaşatan Panathinaikos karşısında lider olarak sahaya çıkan sarı lacivertliler, liderliğini sürdürmek istiyor.

Anadolu Efes tarafında ise üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından çift maç haftasında alınan galibiyetlerin takımdaki havayı değiştirmesi bekleniyor. Ligin sondan bir önceki basamağında yer alan Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdürerek sezonun geri kalanını kazanarak devam ettirmek istiyor. Virtus Bologna’yı evinde ağırlayacak olan Anadolu Efes, 12 Şubat Perşembe günü 20.30’da parkeye çıkacak. Mücadele Tivibu üzerinden S Sport’ta naklen ekranlara geliyor.