Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği üretiminin lokomotifi konumunda bulunan Trakya'da hasadın 1 hafta önce başladığı belirtildi.

TON BAŞINA AVANS ÖDEMESİ: 28 BİN LİRA

Yapılan düzenlemelerin desteğiyle yağlık ayçiçeği tohumu fiyatlarının tüm borsalarda güçlü alıcı ilgisi görerek yüksek talepli olarak işlem gördüğü aktarılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından 2025/2026 sezonu için uluslararası standart olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü baz alınarak ton başına 28 bin lira 'avans ödemesi' yapılması karar altına alınmıştır.

AVANS ÖDEMESİ YÜZDE 40 ARTIRILDI

Bu suretle geçtiğimiz yıl açıklanan ön alım fiyatına göre avans ödemesi yoluyla asgari yüzde 40 fiyat artışı sağlanmış durumdadır. Bu baz fiyat doğrultusunda teslim edilen ürünlerin fiyatları, yağ oranına göre yüzde 1,5 çarpanla hesaplanacaktır. Böylece istikrarlı bir fiyat oluşumu teşvik edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÜRÜN ALIMININ BÖLGE SINIRI

Açıklamada, ayçiçeğinde piyasa yapıcısı konumunda bulunan Trakya Birlik'in ürün alımlarını sadece mevzuatla tanımlanmış faaliyet bölgesinde ve üretici ortaklarından gerçekleştirdiği bildirildi.

TARLADAN SOFRAYA DEĞER ZİNCİRİ

Birliğin ürün fiyatlamasının çiftçi lehine sürdürülebilir olması ve pozitif uygulamaların gelişmesi için çalışmalar yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar paylaşıldı:

Yağlık ayçiçeği üretimi, tarladan sofraya uzanan iktisadi ve sosyolojik bir değer zinciri yaratmaktadır. Birliğimiz bu değer zincirinin başında ve en önemli parçası olan çiftçilerimizi temsil etmektedir. Çiftçilerimiz için sürdürülebilir refahın sağlanması, bahsi geçen değer zincirinin sağlıklı şekilde tesis edilmesiyle mümkün olabilecektir. Temmuz ortasında başlayan hasat süreci giderek yoğunlaşmakta olup, ülke genelinde hasadın havzalar itibarıyla ekim ayı sonunda tamamlanması öngörülmektedir.

ŞİMDİYE KADAR 10 BİN 584 TON AYÇİÇEĞİ ALINDI