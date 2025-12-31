Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye, Somali açıklarında petrol arayan ilk ülke olacak

Türkiye enerji konusundaki arayışlarını ve uluslararası iş birliklerini artırıyor.

Somali ile Türkiye arasında geçtiğimiz yıl imzalanan iş birliği anlaşmasının meyveleri toplanıyor.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

TRT Haber özel yayınında gündemi değerlendiren Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’nin Somali’ye yönelik desteğinin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, Ankara’ya teşekkür etti.

Türkiye’nin Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin altını çizen Mahmud, Türkiye’nin arabuluculuğuyla Etiyopya ile Somali arasında imzalanan mutabakatın bölgesel barışa katkı sağladığını hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ROLÜ STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Afrika’nın genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla küresel ilginin odağı haline geldiğini belirten Mahmud, Türkiye’nin kıtaya yönelik yaklaşımını stratejik bir vizyon olarak değerlendirdi. Türkiye-Somali diplomatik ilişkilerinin 60. yılına girildiğini hatırlatan Mahmud, iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek derinleştiğini söyledi.

"SOMALİ, AFRİKA'NIN İLK UZAY LİMANINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Mahmud, Türkiye’nin desteğiyle Somali’de kurulması planlanan uzay limanının sadece ülke için değil, tüm Afrika kıtası için tarihi bir adım olacağını ifade etti.

Uzay limanının uzun vadeli ve nesilleri dönüştürecek bir yatırım olduğunu vurgulayan Mahmud, “Somali’nin imajını kökten değiştirecek bir proje.” dedi.

PETROL POTANSİYELİ YÜKSEK, SONDAJLAR YAKINDA BAŞLIYOR

Somali açıklarında yürütülen sismik çalışmaların umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu belirten Mahmud, Türkiye’nin derin deniz sondajlarıyla bu alanda öncü olacağını söyledi.

Şubat ayında sondaj faaliyetlerinin başlamasının planlandığını aktaran Mahmud, “Petrol olduğu konusunda şüphemiz yok, ancak rezervin büyüklüğü sondajlarla netleşecek.” ifadelerini kullandı.

"HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ BURADA PETROL VAR"

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud şu ifadeleri kullandı:

1948 yılından bu yana, II. Dünya Savaşı bittiğinden hemen sonra ağırlıklı olarak karada ama 1980'lerin sonunda da denizlerde birçok sismik araştırma yapıldı. Ama o dönemde sığ sularda yapıldı bu araştırmalar çünkü teknoloji buna müsaade ediyordu ancak. Ama şimdi Türkiye, sismik araştırmaları derin deniz suyunda gerçekleştiren ilk ülke olacak. Sismik analizler bitirildi ve gerçekten bir potansiyel olduğunu gösteren ilk sonuçlar var. Sondaj çalışmaları yakın zamanda başlayacak. Hiç şüphe yok ki burada petrol var. Epey de bir petrol var ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kaç milyar varillik bir petrol rezervi olduğunu bilmiyoruz. Bunu da sondaj çalışmaları başladıktan sonra öğreneceğiz. Şubat ayında aslında başlayacak bu sondaj çalışmaları. Sondaj gemisi şubat ayı gibi Somali'de olacak. Birkaç ay içerisinde de sonrasında oldukça pozitif sonuçlar almayı bekliyoruz.

"İSRAİL'İN GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ"

İsrail’in Somaliland’ı tanıma yönündeki adımını “beklenmedik ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Mahmud, Somali ile İsrail arasında geçmişte herhangi bir diplomatik ilişkinin bulunmadığını vurgulayarak, “Bu girişim hem uluslararası hukuka hem de Somali’nin toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır.” dedi.

"SOMALİLAND YÖNETİMİ YANLIŞ BİR YOL SEÇTİ"

Somali’nin kuzeyindeki bölgede yaşayan insanların bazı sorunları bulunduğunu kabul ettiklerini belirten Mahmud, buna rağmen merkezi hükümetin diyalogdan yana olduğunu ifade etti. Mahmud, “Biz kimseyi zorlamıyoruz. Sorunları barışçıl yollarla çözmek istiyoruz. Ancak bölgedeki yeni yönetim, İsrail’den tanınma talep ederek son derece yanlış bir yol izledi.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Aden Körfezi ve çevresindeki stratejik hesaplarına da değinen Mahmud, bu sürecin bölgesel dengeleri tehdit ettiğini söyledi.