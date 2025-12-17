Vedat Işıkhan: 72 adet ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu aşamada basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorularına yanıt verdi.

"72 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME KAPSAMINDA"

Gazeteciler, kendisine "Genel kurulda müjdeleriniz olacak mı?" diye sorduğunda Işıkhan, şu yanıtı aktardı:

Genel Kurul görüşmemizde bir müjdemiz olacak. Öncelikle 72 adet ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli.

"İLAÇLARIN 69'U YERLİ ÜRETİM"

69’u yerli üretim. Yarından itibaren bu ilaçların kullanımına başlanacak. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla hastalarımızın yükünü bir ölçüde hafifletmiş oluyoruz.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.