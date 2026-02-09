Trendyolmilla’dan Sevgililer Günü’ne özel hediye seçkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trendyolmilla'nın bini aşkın ürünün bulunduğu özel seçkide sezonun gözdeleri ceket, mont, kazak, bot, çizme ve aksesuarın yanı sıra ev yaşam kategorisindeki özel koleksiyonlar öne çıkıyor.

Dijital dünyanın hızıyla moda severlerin anlık taleplerini buluşturan Trendyolmilla, 14 Şubat heyecanını gerçek zamanlı bir moda deneyimine dönüştürüyor. Sevgililer Günü'nde sürpriz hazırlayanlara en yeni trendleri sunan Trendyolmilla'da, çok satanlardan aksesuara, ayakkabıdan ev yaşama, büyük bedenden çantaya geniş bir ürün yelpazesinde hediye seçenekleri yer alıyor.

500 TL ALTI KOLEKSİYONU

Aşkın en şık halini ince detaylarda arayan moda tutkunları, Trendyolmilla’nın 500 TL altı koleksiyonuyla tasarım kalitesine ulaşılabilir fiyatlarla sahip oluyor. Trendyolmilla Curve, Trendyolmilla Man, Trendyolmilla Home, Trendyolmilla Shoes ve Trendyolmilla Beauty kategorilerindeki özel seçki ile, modadan güzelliğe kadar pek çok farklı kategoriyi bir araya getiriyor. Sezonun hit parçaları olan ceket, mont ve trikoların yanı sıra; bot, çizme ve aksesuar gibi tamamlayıcılar, hem kadınlar hem erkekler için 14 Şubat’ın stil kodlarını yeniden tanımlıyor.

AKŞAMI UNUTULMAZ KILACAK STİLLER

Kalite ve şıklığı buluşturan gece elbiselerinde, 14 Şubat’ın rengi kırmızı tonlarının yanı sıra siyah ve kahverengi öne çıkıyor. Ev giyim koleksiyonunda kadınlar için kalp desenli, grafik baskılı, nakışlı ürünler saten veya pamuk gibi kumaş seçenekleriyle göze çarpıyor.

Kırmızı, pembe ve bordo tonlarının dikkat çektiği iç giyim kategorisinde, her bedene uyan ürünler dantel, tül ve saten kumaş alternatifleriyle geniş bir yelpazeyi kapsarken, erkekler için hediye trendlerinde deri botlar, gömlekler ve kazaklar stil sahibi bir koleksiyona dönüşüyor. Desen ve renk çeşitliliğiyle öne çıkan pijama koleksiyonu ise evdeki huzur ve konforun eşlikçisi oluyor.

EVDEKİ STİLİ TAMAMLAYAN ÖZEL KOLEKSİYON

Trendyolmilla Home ise, sevdiklerinin evdeki stilini tamamlamak isteyenlere özel bir koleksiyon hazırladı. Özel koleksiyonda kalp şeklinde bambu tabaklardan Amerikan servisine, kalp desenli fincan ve kupa mutfak ürünleri bulunuyor. Kalp motifli nevresim ve pike takımı, mutfak havlusu, bornoz, paspas ve kırlent gibi ürünler de, sevgisini şık bir dokunuşla ifade etmek isteyenleri bekliyor.

Türkiye'nin dijital moda markası Trendyolmilla'nın özel seçkisinde binden fazla ürün yer alıyor, triko ve pijama takımları çok satanlar olarak öne çıkıyor.