Trump: ABD küçük otomobil üretecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesine onay verdiğini bildirdi.

Paylaşımında "Amerika'da 'küçük otomobillerin' üretilmesine az önce onay verdim." ifadesini kullanan Trump, üreticilerin uzun zamandır başka ülkelerde de başarılı şekilde yaptıkları gibi bu üretimi istediğini belirtti.

UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLERİN HEMEN ÜRETİLMEYE BAŞLAMASINI İSTEDİ

Trump, bu otomobillerin benzinli, elektrikli veya hibrit olarak çalışabileceğine işaret ederek şöyle devam etti: