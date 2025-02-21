'Trump', 'Melania' ve 'Libra' kripto paraları tartışmalara neden oldu

AA

Devlet başkanlarıyla ilişkili olarak çıkarılan kripto paralar, son haftalarda piyasaya damga vurdu.

Bu paraların tanıtımının devlet başkanları tarafından yapılması, tartışmaları beraberinde getirdi.

Kripto para piyasasında son dönemde "Trump", "Melania" ve "Libra" gibi adlarla piyasaya sürülen projeler, birçok yatırımcıyı zarara uğrattı.

ÖNCE YÜKSELİP SONRA DÜŞTÜLER

Söz konusu kripto paralar, karakteristik olarak "önce yükselip sonra düşme" beklentisi oluşturdu.

Uzmanlara göre de bilinçsiz yatırımcılar, bu nedenle hızla kazanç sağlamak için bu varlıklara yöneldi.

DONALD TRUMP BAŞI ÇEKTİ

Adaylığı döneminde kripto paralara yönelik olumlu değerlendirmelerde bulunan ve göreve geldikten sonra "kripto dostu" bir ekonomi yönetimi kuran ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda ilk adımı atan isim oldu.

"Trump" isimli bir kripto para projesi başlatan ABD Başkanı, kendi sosyal medya platformlarından da tanıtım yaptı.

Paylaşımların ardından söz konusu kripto para hızla yükselişe geçerken piyasa değeri 15 milyar doları buldu. Ancak bu kripto para, daha sonra hızla düşüş gösterdi.

MELANIA TRUMP'IN ADINA DA KRİPTO PARA VAR

"Trump"ın hemen ardından ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump adına da "Melania" adında bir proje piyasaya sürüldü.

Süreç içerisinde 2 milyar dolar piyasa değerine ulaşan bu kripto para da daha sonra hızla düşüşe geçti. Her iki projede de düşüş yüzde 80'i aştı.

MILEI'NİN PAYLAŞIMI TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

Trump Ailesi adına çıkarılan kripto paraların ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de sosyal medya hesabından "Libra" isimli bir projeye dair paylaşımda bulundu.

Milei, paylaşımında "Bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak." ifadesini kullanırken "Libra", dakikalar içerisinde yükselişe geçti.

Ardından hızla gerileyen kripto para, çok sayıda yatırımcının zarar etmesine neden oldu.

DEVLET BAŞKANI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Devlet Başkanı Milei, paylaşımını silerken blokzincir verilerini inceleyen analistler, söz konusu dönemde "insider" (içerden bilgi edinme) işlem yapan 8 cüzdanın 100 milyon dolardan fazla kâr elde ettiğini öne sürdü.

Proje ekibine ait olduğu öne sürülen bu cüzdanlar tartışmaları beraberinde getirirken kayba uğrayan yatırımcılar, bazı ülkelerde yasal süreç başlattı.

Arjantin'de muhalefet, "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladıkları Milei'nin görevden alınmasını talep etti.

"BU NÜFUZ TİCARETİNE GİRİYOR"

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, söz konusu kripto paraların spekülatif varlıklar olduğunu belirterek, "Trump, Melania ve Libra gibi kripto para projeleri, ülkenin en tepedeki ve gücü elinde tutan insanları üzerinden speküle edildiği için etik olarak 'nüfuz ticareti' dediğimiz kategoriye giriyor. Dolayısıyla yatırımcıların beklentileri aslında tamamen o insanların şu anda ellerinde tuttukları güçle ilgili. O yüzden de çok spekülatif oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PAYLAŞIM YAPMIŞ OLMALARI, DİREKT İLGİLİ OLDUKLARINI GÖSTERMEYE YETERLİ DEĞİL"

Blokzincir ve Kripto Varlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Oğuz Evren Kılıç da çıkarılan kripto paraların başkanlar ya da adı geçen kişilerle ilgisi olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunlarla ilgili paylaşım yapmış olmaları, direkt ilgili olduklarını göstermeye yeterli değil. Ayrıca bu projelerin çıkarıldığı ülkelerin hukukundaki rejime göre sorumluluk tespiti yapılabilir." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN DURUMU

Türkiye'de söz konusu projelere yatırım yapan ve kayba uğrayan yatırımcılara dair de değerlendirmede bulunan Kılıç, şunları kaydetti: