TSPB’nin ilk kadın başkanı Pamir Karagöz oldu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin yeni dönem başkanı seçildi.

AA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, TSPB’nin 24. Olağan Genel Kurul toplantısı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu genel müdürlerinin yanı sıra TSPB Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Genel Kurul'da, TSPB’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı.

Seçimlerin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz, TSPB başkanlığına seçildi.

Karagöz, aynı zamanda TSPB'nin ilk kadın başkanı oldu.

Yönetim bayrağı Karagöz’e teslim

2021 yılından bu yana TSPB’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten İbrahim Öztop, Pamir Karagöz’e yeni dönem yönetim bayrağını teslim etti.

"Birliğimizin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olmaktan gurur duyuyorum"

Karagöz, seçimle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sürdürülebilir ve güçlü sermaye piyasaları için finans kurumlarımızın ve halka açık şirketlerimizin yönetim kurullarında kadın temsilinin artması gerekliliğine inanıyorum. Birliğimizin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olmaktan gurur duyuyor ve şirketlerimize örnek teşkil etmesini diliyorum.

Pamir Karagöz kimdir?

Profesyonel iş hayatına Deloitte Türkiye’de denetçi olarak başlayan Pamir Karagöz, 1999-2008 yıllarını kapsayan dönemde Citibank Türkiye’de Bireysel Bankacılık, Strateji, Satış, Varlık Bankacılığı gibi çeşitli görevlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı.

2008 yılında başladığı Barclays’da üst düzey yönetici olarak sorumlu olduğu ülkelerde yeni giriş stratejileri, ürün geliştirme, müşteri değer yönetimi ve stratejik kanal yönetimi konularında faaliyetlerde bulundu.

Pamir Karagöz, Şubat 2018’den bu yana sürdürdüğü QNB Finansinvest Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Mart 2024’te QNB grubunun dijital varlık şirketi olan QNB Dijital Varlık A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

26 yıllık tecrübeye sahip

Bankacılık ve sermaye piyasalarında yurt içi ve yurt dışında 26 yıllık tecrübeye sahip Karagöz, Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan, Endonezya, Mısır, Pakistan ve Afrika ülkelerinde strateji, satış, pazarlama, ürün, kanal ve segment yönetimine liderlik etti.

2018’den bu yana TSPB Yönetim ve Denetim Kurulu’nda yer alan Pamir Karagöz, Kasım 2020’den bu yana Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)