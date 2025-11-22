TT Ventures girişimlerinin portföy değeri 500 milyon doları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom Ventures, Türkiye’nin teknoloji girişimlerini küresel arenanın merkezine taşıyor.

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, yenilikçi teknoloji girişimlerini küresel ölçekte büyütmek üzere ekosisteme stratejik kaynak, bilgi birikimi ve uluslararası bağlantılar sunarak Türkiye’nin teknoloji geleceğini şekillendiriyor.

TT Ventures kurumsal girişim sermayesi şirketi, TT Ventures GSYF ve girişim hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimleri destekliyor.

TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağlarken, bu girişimlerden 78’i yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldı. Yerli teknoloji girişimlerini küresel ekosistemle buluşturan kritik bir köprü görevi üstlenen TT Ventures PİLOT’un desteklediği girişimler ABD, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve Asya dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.

GİRİŞİM, TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ İHRACATINI GÜÇLENDİRİYOR

Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve kuantum teknolojileri; dijital sağlık ve eğitim teknolojileri; biyoteknoloji; otomasyon ve robotik; siber güvenlik, e-ticaret ve sürdürülebilirlik; Saas alanlarında güçlü çözümler üreten girişimler, Türkiye’nin teknoloji ihracatına ve global rekabet gücüne katkı sunuyor.

GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR

Global Girişimcilik Haftası’yla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, şu açıklamada bulundu:

Türk Telekom’un teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübesi, geniş müşteri ağı ve uluslararası bağlantılarından aldığımız güçle girişimcilerin hem Türkiye’de hem de dünyada ölçeklenebilir iş modelleri geliştirmesine destek oluyoruz.



Bugün ABD’den Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren girişimlerimiz, ülkemizin teknoloji üretim kapasitesini global ölçekte temsil ediyor.

“TT VENTURES GİRİŞİMLERİNİN PORTFÖY DEĞERİ 2025 YIL ORTASI İTİBARIYLA 500 MİLYON DOLARI AŞTI”

Bu uluslararası başarıların somut göstergelerinden biri olarak TT Ventures girişimlerinin portföy değeri 2025 yıl ortası itibarıyla 500 milyon doları aştı. San Francisco’daki ofisimiz aracılığıyla Türkiye’den doğan yenilikçi girişimleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya taşırken, küresel girişimcilik ekosistemindeki değerli birikimi de ülkemize kazandırıyoruz. TT Ventures olarak girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve Türkiye ile global pazarlar arasında stratejik bir köprü olmaya devam edeceğiz.

Yerli teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlara açılmasına öncülük eden Türk Telekom, Türkiye’nin teknoloji girişimlerini küresel arenayla buluşturan kritik bir köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi TT Ventures, girişimlerin yerel pazarda geliştirilmesinden küresel pazarlara açılmasına kadar tüm yolculuklarında yatırım, mentörlük, altyapı ile Türkiye ve ABD’de ofis alanı imkanı sunuyor. TT Ventures dahil olduğu küresel ağlarla girişimleri alanındaki en iyi yapılarla bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlarken, uluslararası ve sürdürülebilir güçlü iş bağlantıları ile küresel ölçekte büyümelerini destekliyor.

Muhammed Özhan, Global Girişimcilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TT Ventures olarak hedefimiz, Türkiye’nin yenilikçi girişimlerini yalnızca yerelde büyütmek değil, küresel arenaya taşıyacak güçlü bir ekosistem oluşturmak. TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 78’i yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldı. Türk Telekom’un teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübesi, geniş müşteri ağı ve uluslararası bağlantılarından aldığımız güçle girişimcilerin hem Türkiye’de hem de dünyada ölçeklenebilir iş modelleri geliştirmesine destek oluyoruz. Bugün ABD’den Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren girişimlerimiz, ülkemizin teknoloji üretim kapasitesini global ölçekte temsil ediyor. ”

TT Ventures PİLOT’un desteklediği girişimlerin yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve kuantum teknolojileri; dijital sağlık ve eğitim teknolojileri; biyoteknoloji; otomasyon ve robotik; siber güvenlik, e- ticaret ve sürdürülebilirlik; Saas alanlarında güçlü çözümler ürettiklerini ve 2 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını belirten Özhan, “12 haftalık PİLOT programımıza dahil olan girişimler, alanında uzman mentörlerle birebir çalışma fırsatı buluyor. PİLOT girişimleri Türk Telekom ile potansiyel iş birlikleri, geniş müşteri ve yatırımcı ağına erişim imkanı ve program sonunda TT Ventures’tan yatırım alma fırsatı yakalıyor. Girişimlere San Francisco, Tahtakale ve Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) ofislerimizden ücretsiz yararlanma imkânı sunuyoruz. Programı tamamlayan girişimler, Silikon Vadisi’nde Stanford Üniversitesi ile TT Ventures’ın girişimlerine özel geliştirdiği tamamlayıcı programa katılmaya hak kazanıyor. San Francisco’daki ofisimiz aracılığıyla Türkiye’den doğan yenilikçi girişimleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya taşırken, küresel girişimcilik ekosistemindeki değerli birikimi de ülkemize kazandırıyoruz. TT Ventures olarak girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve Türkiye ile global pazarlar arasında stratejik bir köprü olmaya devam edeceğiz.” dedi.

TT VENTURES’IN KÜRESEL TEKNOLOJİ SAHNESİNDE DOĞRUDAN KONUMLANMASI: GROQ YATIRIMI

TT Ventures yalnızca yerli girişimleri desteklemekle kalmıyor; küresel ölçekte çığır açan teknoloji şirketlerine yaptığı stratejik yatırımlarla Türkiye’nin uluslararası teknoloji arenasındaki yerini güçlendiriyor. Bu vizyon doğrultusunda TT Ventures GSYF, ABD merkezli ileri yapay zekâ işlemci şirketi Groq, Inc.’e yatırım yaparak portföyünü güçlü bir şekilde genişletti.

YATIRIMLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özhan şöyle konuştu: