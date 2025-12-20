Türkiye ve Umman arasında 17 alanda stratejik iş birliği anlaşması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı kapsamında iki ülke arasında enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 farklı alanı kapsayan iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

17 FARKLI ALANDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Toplantı kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirecek adımların atıldığını ifade eden Şimşek, şu bilgileri paylaştı:

Görüşmelerimizde; enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 alanda KEK İş birliği Protokolü imzaladık. Eğitim alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımı mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye-Körfez İş birliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasının önemini vurguladık. Organize sanayi bölgelerinde iş birliğini artırma konusunda görüş birliğine vardık.

TÜRKİYE-UMMAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI

TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı’nda mevcut projeleri ve yeni fırsatları iş dünyamızla birlikte ele aldık.

"TÜRKİYE İÇİN SOMUT SONUÇLAR DOĞURMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek, açıklamasını "Bu toplantının, geçen yıl yapılan görüşmeler gibi, ülkelerimiz için somut sonuçlar üretmesini bekliyoruz." ifadesiyle tamamladı.

TÜRKİYE-UMMAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-Umman ilişkileri, istikrarlı, yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir çizgide ilerleyen, bölgesel dengeler açısından da önem taşıyan ilişkiler arasında yer alıyor.

Üst düzey ziyaretler ve dışişleri bakanlıkları arasındaki istişareler düzenli olarak sürdürülüyor.

Umman’ın arabuluculuk rolü, Türkiye’nin diplomatik çözüm arayışlarıyla örtüşüyor.

İki ülkenin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çok taraflı platformlarda iş birliği bulunuyor.