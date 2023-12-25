TÜİK: Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 TL oldu Geçen yıla ait kazanç yapısı ile ilgili veriler TÜİK tarafından aktarıldı. Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 TL olurken, yıllık ortalama brüt kazanç ise 144 bin 390 TL olarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin kazanç yapısı istatistiklerini açıkladı.

2022 Kasım ayı referans alınarak yapılan bu çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saat 201,3 olarak gerçekleşti. Sonuçlar incelendiğinde erkekler için aylık ücretli çalışılan saat 206,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda aylık ücretli çalışılan saat 191 olarak gerçekleşti.

Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler 2022 yılında saatlik ortalama 54,4 TL brüt ücret-maaş alırken, ücretli çalışan kadınlar 2022 yılında saatlik ortalama 57,4 TL brüt ücret-maaş aldı.

2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 TL kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlar aylık ortalama 10 bin 961 TL brüt ücret-maaş aldı.

Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 487 TL olurken, kadınlar için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 376 TL oldu.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)