TÜİK Ekonomik Güven Endeksini açıkladı

- TÜİK, Ekim 2025 ekonomik güven endeksini 98,2 olarak açıkladı.
- Endeks, eylülde 98 iken ekimde yüzde 0,3 arttı.
- Tüketici ve inşaat güven endeksleri düşerken, perakende ticaret arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025’e ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.
ENDEKSTE HAFİF ARTIŞ
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi, eylülde 98 iken ekimde yüzde 0,3 artışla 98,2 seviyesine yükseldi.
SEKTÖR BAZLI GÜVEN ENDEKSLERİ
Tüketici güven endeksi, ekimde yüzde 0,3 düşüşle 83,6 oldu.
Reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,3 azalarak 110,7 seviyesinde gerçekleşti.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3,7 yükselerek 113,2 oldu.
İnşaat sektörü güven endeksi, yüzde 5,3 düşüşle 83,7 değerini aldı.
Son 5 Yılın Ekim Ayı Ekonomik Güven Endeksleri