TÜİK, turizm sektörünün ekonomik etkilerini analiz etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait "Turizm Uydu Hesabı"nı yayımladı.

Turizm uydu hesabı, ulusal hesaplarla uyumlu olacak şekilde turizmin ekonomik etkilerini arz ve talep yaklaşımı ile ölçmeyi amaçlayan, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlayan bütünleşik bir yöntem.

Ulusal hesaplar sisteminde gerçekleştirilen revizyon, Turizm Uydu Hesabı çalışmalarının ilgili tablolarına yansıtıldı.

TURİZM ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİNİN YURT İÇİ ARZ İÇİNDEKİ BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 3,8

Ülkemizdeki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024 yılında 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,8 oldu.

DOĞRUDAN TURİZMİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 5,1

Ülkemizde doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2024 yılında 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 5,1 oldu.

KONAKLAMA HİZMETLERİNİN YÜZDE 98,5'İ TURİZM AMAÇLI YAPILDI

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi.

DOĞRUDAN TURİZM İSTİHDAMI 2024 YILINDA YÜZDE 9,8 ARTTI

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişi oldu. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 oldu.