Tüketici derneklerinden madde madde Ramazan alışverişi uyarısı

AA

Vatandaşlar, Ramazan ayının yaklaşmasıyla iftar ve sahurda tüketilecek gıda ürünlerinin alışverişine odaklandı.

Tüketici dernekleri, vatandaşlara, Ramazan ayı alışverişinde dikkatli olmalarını önererek bazı uyarılarda bulundu.

RAMAZAN PAKETLERİ

Bu dönemde gıda ürünleri yanında, bu ürünlerin yer aldığı Ramazan kolileri de talep görüyor.

Bu paketlerde, meşrubat, makarna, bakliyat ürünleri, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Kimi paketlerde sucuk, kaşar, kavurma, hurma, zeytin, helva ve reçel gibi iftarlıklar da bulunabiliyor.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNDE BUNLARA DİKKAT

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, alışverişte şu konulara dikkati çekti:

1- Ürün fiyatlarını kontrol edin.

2- Son kullanma tarihlerini kontrol edin.

3- İhtiyaçtan fazla ürün almayın.

4- Fiyat araştırması yapın.

5- İhtiyaç duyulan kadar iftarlık ve sahurluk ürünlerin satın alınması birinci kural olmalı.

6- İftarda, restoran ve lokantalara gideceklerin de işletmelerin girişinde ve masalarda fiyat listesi olup olmadığına dikkat edilmeli.

7- Gıda ürünlerinin etiketleri ve içerikleri kontrol edilmeli. Özellikle paketli gıdalarda TSE damgası ile Tarım ve Orman Bakanlığı onayı olmasına dikkat edilmeli.

8- Ürünlerde etiketin olmadığı durumlarda ayırt edici bilgileri içeren listelerin görülebilir bir yere asılması gerekiyor. Aldatıcı indirimlere karşı da dikkatli olunmalı.

9- Pakete konulan ürünlerin son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi gibi detaylarını kontrol etmeli.

10- Markasız, taklit ve tağşiş ürünler ile nerede üretildiği belli olmayan merdiven altı gıdalar koliye konulmamalı.