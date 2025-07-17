Tüketici lehine fiyat etiketlerinde yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor

Ticaret Bakanlığı'nın, fiyat etiketi yönetmeliğinde tüketiciyi koruyan yeni düzenlemeleriyle birlikte, tüketicilerin ürün fiyatlarına daha şeffaf ve doğru şekilde ulaşması sağlanacak.

Artık alışveriş yapanlar, satın aldıkları ürünün gerçek ve net miktarı üzerinden ödeme yapacak.

Böylece hem fiyatlar daha kolay karşılaştırılabilir olacak hem de tüketici hakları daha güçlü bir şekilde korunacak.

YENİ TEDBİRLER

Ticaret Bakanlığı'nın tüketici lehine aldığı tedbirler şöyle:

1- Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacak.

2- Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri, tüketicilere karekod ile de gösterilebilecek.

3- Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek.

4- Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı getirilecek.

Söz konusu Fiyat Etiket Yönetmeliği, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, gerekli son değerlendirmeler hızlıca yapılıp, ilgili Yönetmelik resmi onaya sunulacak.

FİYAT ETİKETLERİ, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenleniyor.

Temel amacı "Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan Yönetmelik, tüketicilerin "ekonomik çıkarlarının korunması" ve "doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi" açısından önem taşıyor.

AMBALAJ DARALARI ALINACAK

Ticaret Bakanlığı, "Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile; Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır." diyerek şu bilgileri paylaştı:

ÖLÇÜ VE TARTIDA DOĞRULUK İÇİN

Bir Ahilik geleneği olan 'Ölçü ve Tartıda Doğruluk' ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecektir. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır.

MENÜLER KAREKOD'TA

Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecektir.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanısıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirildi.

FİYAT LİSTELERİ BAKANLIĞIN SİSTEMİNE AKTARILACAK

Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek.

Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedefleniyor.

KİTAP DERGİ SATIŞINDA ELEKTRONİK CİHAZ KULLANMAK

Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı da getiriliyor.

"FİYAT GÖR"

Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, "fiyat gör" gibi elektronik cihazların kullanılması imkânı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanıyor.