Tüketicilere güvenli ürünler için ticari adlarda düzenleme

- Yönetmelikle bitki koruma ürünlerinin ticari adlarının benzersiz olması sağlanarak tüketicilerin ürünleri daha güvenilir tanıması amaçlanıyor.
- Yeni başvurularda kullanılacak ticari adlar, daha önce ruhsat almış ürünlerle aynı olamayacak.
- İthal ruhsatı iptal edilen ürünler ve aynı aktif maddeyi içeren ürünler bu düzenlemeden muaf tutulacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca bitki koruma ürünlerinde yeni başvurularda kullanılacak ticari adlara ilişkin düzenleme yapıldı.
TİCARİ AD RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ ÜRÜNLE AYNI OLMAYACAK
Buna göre, bitki koruma ürününün ticari adı; daha önce ruhsat almış, ruhsatı hâlâ geçerli olan veya ruhsatı iptal edilmiş ürünlerin adlarıyla aynı olamayacak.
Ancak bir istisna var. Firmanın ithal ruhsatı iptal edilen ürünler için bu kural uygulanmayacak.
Eğer ürün aynı aktif maddeyi aynı oranda içeriyorsa ve aynı formülasyona sahipse, bu ürün için yapılan imal ruhsatı başvurularında söz konusu şart aranmayacak.