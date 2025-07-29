Tüketim malları pazarında Rekabet Kurulu soruşturması

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden söz konusu soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

ÖN ARAŞTIRMASI TAMAMLANAN

Buna göre, hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ve yeniden satıcılarının, yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

SORUŞTURMA AÇILAN

Bu kapsamda Kurul, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, İlke Gıda Tüketim Pazarlama Ticaret Sanayi Kollektif Şirketi Mehmet Şahin ve ortakları ile Başak Pazarlama Tem. ve Gıda Ürünleri Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.

Ayrıca kurulca alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediği belirlendi.