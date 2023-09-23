Turistler en çok İstanbul'da harcıyor! Yabancı turistlerin harcama oranları arttı Türkiye, yürüttüğü kaliteli turizm politikalarıyla "ucuz tatil" ülkesi imajını yıkmaya başladı. Daha önce turist başına yapılan harcama 5 yılda 800 dolardan 1.200 dolara çıktı. 2023'ün ilk 9 ayında turistlerin harcamalarındaki artış da gözler önüne serildi.

AA

Turizm, Türkiye için önemli bir gelir kapısı.

Türkiye turizm gelirlerini artırmak için sezonu tüm yıla yayan ve çeşitlendiren bir politika güdüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'yi 8 ayda 36 milyon 754 bin turist ziyaret etti.

Artan ziyaretçi sayısı ile birlikte turist başına düşen harcama miktarı da yıllar içinde yükselmeye devam ediyor.

Birçok kaynak turistlerin Türkiye'deki harcama miktarlarını arttığını belgeliyor.

Buna göre Türkiye'de 5 yıl önce 800 dolar bir turist, bugün ortalama 1.200 dolar bırakarak ülkesine dönüyor.

Fiziksel harcamalar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 yükseldi

Bir kredi kartı markasının raporuna göre, 2023'ün 1 Ocak–19 Eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 arttı.

İşlem yapan kart sayısı yüzde 25 arttı

Bu dönemde yabancı turistlerin kartla yaptığı harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarken, turist sayısındaki artışa bağlı olarak işlem yapan kart sayısında ise yüzde 25 artış görüldü.

En çok harcama yapılan il İstanbul

İlgili dönemin il bazlı POS harcamalarına bakıldığında, İstanbul yüzde 16 büyüme gösterdi. Ayrıca Türkiye'deki toplam harcamanın yüzde 51'i de İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'u yüzde 22 büyüme ile Antalya takip ederken Muğla ise yüzde 32 büyüme ve toplam turist harcamasından yüzde 9 pay ile hala turistlerin favori destinasyonlarından biri olduğunu gösterdi.

Harcamalarının yüzde 50'si İngiltere, Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Hollanda'dan gelenlerden

Türkiye'de gerçekleştirilen yabancı turist harcamalarının yüzde 50'si İngiltere, Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Hollanda'dan gelen turistler tarafından gerçekleştirildi.

İngiliz turistlerin harcamaları yüzde 34 arttı

İngiliz turistlerin harcamaları, geçen yıla göre yüzde 34 artış ve toplam harcamalarda yüzde 18 payı ile öne çıktı.Harcamalardaki payı yüzde 18 ile en yüksek ülke olan İngiltere'yi sırasıyla yüzde 12 ile ABD ve yüzde 11 ile Almanya takip etti.



En yüksek büyüme yüzde 298 ile Suudi Arabistan'da görüldü

Geçen yıla kıyasla en yüksek büyüme yüzde 298 ile Suudi Arabistan'da görülürken, bu ülkeden gelen turistlerin harcamalardaki payının yüzde 4 olarak gerçekleştiği görüldü.

En yüksek kart başına harcama ise 1.280 dolar ile Kuveyt kartlarında

En yüksek kart başına harcama ise 1.280 dolar ile Kuveyt kartlarında gerçekleşti.

Konaklama sektörü zirvedeki yerini koruyor

Harcamalardaki sektörel dağılımlara bakıldığında ise geçen sene payı en yüksek olan konaklama, bu sene de 187 dolar ortalama işlem tutarı ve yüzde 26 harcama payı ile yerini korudu.

Ortalama işlem tutarı giyimde 94 dolar

Ortalama işlem tutarı giyimde 94, markette 16, restoranda 24 dolar olarak gerçekleşti. Yine sektörel kırılıma bakıldığında toplam harcamaların yüzde 26'sı konaklama, yüzde 15'i giyim, yüzde 12'si market, yüzde 10'u da restoranlarda yapıldı.

Sağlık sektöründeki en yüksek harcamalar Türkiye'de

Değerlendirilen ülkeler arasında sağlık sektöründeki en yüksek harcamalar miktarında da yine Türkiye birinci oldu.

Giyim sektöründe en yüksek pay Türkiye'nin

Giyim sektörünün Türkiye'deki toplam turist harcamalarındaki payı geçen sene yüzde 20, bu sene yüzde 15 olarak hesaplansa da diğer turistik destinasyonlarla kıyaslandığından Türkiye hala giyim sektöründe en çok harcama yapılan ülke olarak kalmayı başardı.

Giyim sektörü harcamasındaki ülke kırılımına bakıldığında Türkiye'den sonra yüzde 14 ile İtalya, yüzde 11 ile Fransa, yüzde 8 ile İspanya, yüzde 7 ile Yunanistan geliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)