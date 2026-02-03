Türk çikolata ve şekerleme sektörü ihracat hedefini 3 katına çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk çikolata ve şekerleme sektörü, ihracat hedefini üçe katlayarak 9 milyar dolara çıkardı.

ISM Köln Fuarı’nda konuşan İHBİR Başkanı Kazım Taycı, özellikle ABD pazarında güçlü büyüme yakaladıklarını ve yeni dönemde bu pazara özel odaklanacaklarını söyledi.

Dünyanın en büyük bisküvi, çikolata ve şekerleme fuarlarından biri olan ISM Köln Fuarı’nda Türkiye, bu yıl 25. kez milli katılım ile yer aldı.

Türk çikolata ve şekerleme sektörü, fuarda hem üretim gücünü hem de ihracattaki iddiasını küresel vitrine taşırken, sektörün yeni ihracat hedefi 9 milyar dolar olarak açıklandı.

ISM KÖLN’DE TÜRKİYE GÜÇLÜ KATILIM SAĞLADI

Almanya’da düzenlenen ISM Köln Fuarı’na Türkiye, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla katıldı. Türkiye Millî Pavilyonu, iki ayrı holde toplam 730,75 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırladı.

Pavilyonda 30 firma ve 5 kadın girişimci olmak üzere toplam 35 firma yer alırken, fuar genelinde Türkiye’den yaklaşık 100 firma ISM Köln’de temsil edildi.

Bu yıl ilk kez ISM Köln ile eş zamanlı düzenlenen ISM INGREDIENTS 2026 Fuarı’nda da Türkiye millî katılım ile yer aldı. Fuarda Köln Konsolosu Arzu Işık Ellialtıoğlu ve Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Dilara Zümreoğlu Tek ile Pınar Aslan da Türk firmalarını ziyaret ederek bilgi aldı.

"İHRACAT HEDEFİMİZİ 9 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İHBİR Başkanı Kazım Taycı, ISM Fuarı’nın sektör için stratejik bir platform olduğuna dikkat çekti. ISM’in 55 yıllık geçmişiyle dünya fuarcılık tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Taycı, bu yıl da yaklaşık 80 ülkeden katılımcıyı ağırladığını söyledi.

Türk çikolata ve şekerleme sektörünün küresel ölçekte istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Taycı, “Yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımız bir döneme girdik. Çikolatalı, şekerli ve kakaolu mamuller ihracatında hedefimizi üçe katlayarak 9 milyar dolara çıkardık.” dedi.

ABD PAZARI ÖNCELİKLİ HEDEF

ABD pazarına özel bir önem verdiklerini vurgulayan Taycı, şekerli ve kakaolu ürünlerde ABD’ye ihracatın yaklaşık 600 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti. Lavaş, baklava, künefe ve donuk pastacılık ürünleriyle de ABD’de ciddi bir pazar payına sahip olduklarını ifade eden Taycı, şu bilgileri paylaştı:

ABD’de her yıl yüzde 20’nin üzerinde büyüme sağlıyoruz. TURQUALITY kapsamında Türk çikolatası, Türk şekeri, Türk lokumu ve Türk kahvesinin tanıtımı için bu yıl New York, Chicago, Los Angeles, Miami ve Las Vegas’ta yoğun faaliyetler yürüteceğiz. Önümüzdeki dönemde ABD’ye özel bir odaklanma ile ihracat rakamlarımızı artıracağız.

Taycı ayrıca, Türk diasporasının tanıtım faaliyetlerinde önemli bir rol oynadığını ve Türk dizilerinin gıda ürünlerinin bilinirliğine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

SEKTÖRDE 9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Sektörün dinamik yapısına dikkat çeken Taycı, halen 3 milyar dolar seviyesinde olan çikolatalı, şekerli ve kakaolu mamuller ihracatını ikinci başkanlık döneminde 9 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Dünya genelinde atıştırmalık, çikolata ve şekerleme pazarının her yıl yüzde 4-6 aralığında büyüdüğünü belirten Taycı, Türkiye’nin son 20 yılda üretim kapasitesini 5-6 kat artırmasının bu hedefi gerçekçi kıldığını ifade etti.

KADIN GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

İHBİR’in son dört yıldır kadın girişimcilere ve ihracata başlamak isteyen KOBİ’lere yönelik özel destek programları yürüttüğünü anlatan Taycı, ihracatta tabana yayılmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda bugüne kadar 500 yeni firmayı ihracat ailesine kazandırdıklarını belirten Taycı, ikinci dönemlerinde bu sayıyı bine çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

İSTANBUL’A DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GIDA FUARI HEDEFİ

İHBİR’in vizyon projeleri arasında İstanbul’u küresel bir gıda fuarcılığı merkezi hâline getirmek de yer alıyor. Taycı, 1-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Foodist Fuarı’nın yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda ve 130 ülkeden alıcıyı ağırlayacak şekilde planlandığını belirterek, hedeflerinin ANUGA ve SIAL ölçeğinde, yerli ve millî bir gıda fuarını İstanbul’a kazandırmak olduğunu söyledi.

TÜRKİYE ISM’DE İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Türkiye’nin ISM Köln Fuarı’ndaki konumuna da değinen Taycı, katılımcı firma sayısı ve etkinlik açısından Türkiye’nin her yıl ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Bu yıl ISM’e İspanya’dan sonra en kalabalık 6. ülke olarak katılım sağlandığını ifade eden Taycı, önümüzdeki yıllarda Türk çikolata ve şekerleme sektörünün küresel pazarlarda çok daha güçlü sonuçlar elde edeceğine inandığını söyledi.