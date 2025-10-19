Türk dizileri dünyada adını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dizilerin çekildiği şehirler turist akınına uğruyor.

İstanbul, Mardin, Nevşehir, Muğla, Şanlıurfa...

Yabancı turistler de bu lokasyonları yerinde görmek için Türkiye'ye akın ediyor.

İtalya’da en çok izlenen Türk dizisinin "Bir Zamanlar Çukurova" olduğunu biliyor musunuz? Final bölümünün İtalya’da 5,5 milyon kişi tarafından izlenmesi önemli bir veri olarak kabul ediliyor.

Şu anda en çok rağbet edilen dizilerden biri olan "Uzak Şehir", Mardin’in Midyat ilçesinde çekiliyor.

"Muhteşem Yüzyıl", İstanbul Topkapı Sarayı’na ilgi çekiyor.

"Diriliş Ertuğrul", Bilecik’in Söğüt ilçesinde çekiliyor.

İstanbul Boğazı da doğal set olarak yabancılar tarafından en çok merak edilen konum oldu.

DİZİ SETLERİNDEN TURİSTİK ROTALARA

İSTANBUL

Muhteşem Yüzyıl - Topkapı Sarayı, Haliç, Beşiktaş çevresi

Aşk-ı Memnu - Beşiktaş, Bebek, Emirgan

Kurtlar Vadisi - Üsküdar, Beykoz

Ezel - Galata, Karaköy

Yalı Çapkını - Beylerbeyi, Kuzguncuk, Boğaz hattı

Kızılcık Şerbeti - Nişantaşı, Bebek

Şakir Paşa Ailesi- Büyükada

MARDİN

Uzak Şehir - Midyat taş evleri ve sokakları

Sıla - Midyat

Hercai - Mardin Merkez ve Midyat çevresi

NEVŞEHİR

Asmalı Konak - Ürgüp

Yer Gök Aşk - Ürgüp ve Göreme

BURSA

Diriliş Ertuğrul - Bilecik’in Söğüt ilçesi

Kuruluş Osman - Bursa civarı

Payitaht Abdülhamid - Osmanlı temalı setler

MUĞLA

Bodrum Masalı - Bodrum

Güneşi Beklerken - Muğla çevresi

Ada Masalı - İzmir Seferihisar ve çevresi

ADANA

Bir Zamanlar Çukurova - Adana merkez ve Karataş ilçesi

İstanbullu Gelin (kısmen Bursa) - Adana’dan sahneler içeriyor

ŞANLIURFA

Aşk ve Mavi - Halfeti

Ben Bu Cihana Sığmazam