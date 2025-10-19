Türk dizileri dünyada adını duyurdu

- Türk dizileri 147 ülkeye ihraç edilerek 600 milyon dolar telif geliri sağladı.
- Dizilerin çekildiği şehirler turistlerin ilgisini çekiyor ve bu şehirler popüler turistik mekanlar haline geliyor.
- En çok izlenen dizilerden bazıları "Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Uzak Şehir".
Dizilerin çekildiği şehirler turist akınına uğruyor.
İstanbul, Mardin, Nevşehir, Muğla, Şanlıurfa...
Yabancı turistler de bu lokasyonları yerinde görmek için Türkiye'ye akın ediyor.
İtalya’da en çok izlenen Türk dizisinin "Bir Zamanlar Çukurova" olduğunu biliyor musunuz? Final bölümünün İtalya’da 5,5 milyon kişi tarafından izlenmesi önemli bir veri olarak kabul ediliyor.
Şu anda en çok rağbet edilen dizilerden biri olan "Uzak Şehir", Mardin’in Midyat ilçesinde çekiliyor.
"Muhteşem Yüzyıl", İstanbul Topkapı Sarayı’na ilgi çekiyor.
"Diriliş Ertuğrul", Bilecik’in Söğüt ilçesinde çekiliyor.
İstanbul Boğazı da doğal set olarak yabancılar tarafından en çok merak edilen konum oldu.
DİZİ SETLERİNDEN TURİSTİK ROTALARA
İSTANBUL
Muhteşem Yüzyıl - Topkapı Sarayı, Haliç, Beşiktaş çevresi
Aşk-ı Memnu - Beşiktaş, Bebek, Emirgan
Kurtlar Vadisi - Üsküdar, Beykoz
Ezel - Galata, Karaköy
Yalı Çapkını - Beylerbeyi, Kuzguncuk, Boğaz hattı
Kızılcık Şerbeti - Nişantaşı, Bebek
Şakir Paşa Ailesi- Büyükada
MARDİN
Uzak Şehir - Midyat taş evleri ve sokakları
Sıla - Midyat
Hercai - Mardin Merkez ve Midyat çevresi
NEVŞEHİR
Asmalı Konak - Ürgüp
Yer Gök Aşk - Ürgüp ve Göreme
BURSA
Diriliş Ertuğrul - Bilecik’in Söğüt ilçesi
Kuruluş Osman - Bursa civarı
Payitaht Abdülhamid - Osmanlı temalı setler
MUĞLA
Bodrum Masalı - Bodrum
Güneşi Beklerken - Muğla çevresi
Ada Masalı - İzmir Seferihisar ve çevresi
ADANA
Bir Zamanlar Çukurova - Adana merkez ve Karataş ilçesi
İstanbullu Gelin (kısmen Bursa) - Adana’dan sahneler içeriyor
ŞANLIURFA
Aşk ve Mavi - Halfeti
Ben Bu Cihana Sığmazam