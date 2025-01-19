Türk dizilerin 2024'teki ihracat geliri 500 milyon doları aştı

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150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapan Türk dizi sektörü, dijital platformlar aracılığıyla bu sayıyı 200'e çıkardı.

Türk dizi sektörü, 2024'te ihraç ettiği 300'den fazla yapımla 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere ABD, Avustralya ve Avrupa'da Türk dizilerinin sıkı takipçileri bulunuyor.

1 MİLYAR KİŞİ TÜRK DİZİLERİNİ İZLİYOR

Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettikleri Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor.

500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT BAŞARISI

Geçen yıl 300'den fazla yerli yapımı ihraç etme başarısı gösteren Türk dizi sektörünün elde ettiği gelir 500 milyon doları aştı.

47 TÜRK İÇERİĞİ HAFTALIK GLOBAL TOP 10 LİSTELE

Türkiye'de RTÜK lisansıyla içeriklerini yayınlayan Netflix'in son verilerine göre, 2021'den bu yana 47 Türk içeriği haftalık Global Top 10 listelerinde yer aldı.

Yerli içerikler, 92 ülkede en çok izlenenler arasında yerini alırken, izleyicilerin gösterdiği ilgiyle 4 yılda 184 haftada ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına girdi.

TURİZME OLUMLU KATKI SAĞLIYOR

Türk dizileri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt dışında yapılan ülke tanıtımlarına yönelik ilgiyi de artırıyor.

Dizilerin çekildiği mekanlara ilgi duyan çok sayıda izleyici, Türkiye'nin açtığı ülke tanıtım stantlarında söz konusu yerler hakkında bilgi edinme imkanı buluyor.

Bu da ziyaretçi çekme konusunda Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunuyor.