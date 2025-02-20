Türk havyarı dünya piyasasında olacak

AA

Su ürünlerinde avcılıktan daha çok yetiştiricilik ön plana çıktı.

Türkiye de bu alanda kendisini geliştirdi.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı için Antalya'ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türk somonunun dünyada tanınırlığının arttığını belirterek, "Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız." dedi.

"SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SON 10 YILDA BÜYÜDÜ"

Gizligider, su ürünleri sektörünün son 10 yılda önemli oranda büyüdüğünü ve gelecek için de umut verdiğini söyledi.

"2025 ATILIM YILI"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2025'i atılım yılı ilan ettiklerini belirten Gizligider, bu doğrultuda devlet ve özel sektör iş birliğiyle her alanda emin adımlarla ilerlemek istediklerini dile getirdi.

"İHRACAT 2 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl 2 milyar doları aştığını hatırlatan Gizligider, "İhracatımız bir gurur tablosu. Kendimize yeterliliğimiz yüzde 130'larda. Şimdi ise geçmiş başarılarımızla yetinmeyeceğiz, yeni başarılara imza atacağız. Özellikle markalaşma, işlenmiş ve katma değerli ürün konularına eğileceğiz. Artık Türk balıkları, Türk su ürünleri, dünyanın herhangi bir noktasında kendi markasıyla beğenilir, talep edilir, istenilir duruma gelecek." diye konuştu.

Son 10 yılda markalaşma alanında da iyi çalışmalar yapıldığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyleyen Gizligider, Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin yurt dışına gönderilip, başka bir marka ile tekrar yurda girmesini istemediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE MENŞELİ YENİ BİR MARKAYI DA DÜNYAYA HEDİYE EDECEĞİZ"

Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın girişimiyle markalaşma konusunda da çalışmalar yapıldığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk somonu gerçekten artık ismiyle anılır, ismiyle istenir, talep edilir oldu. Gittiğimiz ülkelerde bunu görüyoruz, gurur duyuyoruz. Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız. Bunların içinde Türk havyarını da konuşacağız. Yine Türkiye menşeli yeni bir markayı da dünyaya hediye edeceğiz. Altyapısı hazırlandı.

"JAPONYA'YA, NORVEÇ'E İHRACAT YAPIYORUZ"

Üretilen su ürünlerinin birçok ülkeye gönderildiğine işaret eden Gizligider, "Neredeyse her noktada varız. Su ürünlerinde yakın coğrafya başta olmak üzere çok ilginç Japonya'ya da Norveç'e de ihracatta bulunuyoruz. Balıkçılığın merkezi sayılan ülkelere de ihracat yapıyoruz. Afrika'nın, Balkanlar'ın neredeyse her yerinde varız. İngiltere'ye, ABD'ye, Rusya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.