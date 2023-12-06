TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Fiyat artışları durmadığı sürece asgari ücretin yılda bir kez görüşülmesi doğru değil Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yılda 1 kez zam yapılmasının, fiyat artışları sürdükçe yeterli olmayacağını belirtti.

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DHA

Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için pazarlık süreci işlerken, siyasi partiler de önerilerini sunmaya başladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, yılda bir kez asgari ücrete zam verilmesinin, fiyatlar arttıkça makul ve hakkaniyetli olmaycağını savundu.

"Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücret görüşmeleri öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Taşcıer ve Atalay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı. Atalay, Türkiye'de çalışma şartlarının ve alım gücünün ortada olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu sene asgari ücret görüşmelerinde işçiler de olacak. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir şey yapmadık. Baktığınız zaman 40 senedir bu iş devam ediyor. Toplasanız 5 kere uzlaşıyla çıkmıştır. Onun dışındakilerde uzlaşma çıkmadı. Bu asgari ücretlerinin yüzde 99'u örgütsüz insanlar. Yani bunlar işte komşumuz, arkadaşımız, kasapta, manavda çalışan insanlar. Bunların zor şartlarda geçindiğini ben de biliyorum. Zaman zaman bir şey ifade ediyorum, 'Enflasyonu durdursunlar, ete süte zam gelmesin, kiraya zam gelmesin; o zaman asgari ücret konuşmanın da bir anlam yok.' Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara. Yani bu sürdürülebilir bir iş değil.

CHP'li Taşçıer: "Yılda bir kez asgari ücret zammından geri adım atılmalı"

Taşcıer ise Atalay'ın yeni dönemde tekrar seçilmesi üzerine hayırlı olsun dileklerini iletterek, şunları söyledi:

Pazartesi başlayacak olan ve tüm Türkiye'nin bir anlamda gözünün üzerinde olduğu bir asgari ücret tespit sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Türkiye'de şu an asgari ücret adeta norm ücret halini aldı. Bugün bu enflasyon ortamında; Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek, asgari ücretin sadece bir sayıdan ibaret olduğunun çok net bir göstergesi. Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800'lü rakamlardayken, vatandaşın alım gücü daha çokken, bugün katbekat artmasına rağmen aynı vatandaşın kursağından gıdası, barınması, yaşam koşulları bir bir geri alınıyor. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu dönem sadece asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın tek başına bizi işçinin, emekçinin insan onuruna yarışır bir gelir elde etmesini sağlamayacağını, bu nedenle konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu ifade ettik. Başkanımızla da az önce bunları paylaştık. Biz umuyoruz pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde, öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret zammıyla ilgili bir geri adımın atılması gerektiğine inanıyoruz.

"Yılda bir kere zam olması yanlış dedim, bakan 'konuşuruz' dedi"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay ise asgari ücrete yılda 1 kez zam yapılması kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Niye asgari ücret 2 dönemdir 2 kere görüşülüyor? Ülkenin ekonomik şartları iyi gitmediği için görüşülüyor. Bu enflasyonu durdursunlar, bu fiyat artışları dursun, yılda 1 kere olsun sorun yok; ama fiyat artışları durmadığı sürece bu meseleyi bir kere görüşmek doğru değil. Dün Çalışma Bakanı buraya hayırlı olsuna geldi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bakan, 'Konuşuruz' dedi.

ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)