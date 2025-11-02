TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret zirvesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılında kullanılacak asgari ücret aralık ayı sonunda belli olacak.

TÜRK-İŞ, aralık ayında görüşmeleri başlayacak asgari ücreti gündemine aldı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi güncel gelişmeler ışığında durum değerlendirmesi yapmak için 4 Kasım'da toplanacak.

ÖN TOPLANTI YARIN

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere yarın toplanacak. Ardından, 4 Kasım'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için Konfederasyon Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

TÜRK-İŞ, KOMİSYON'UN İŞLEYİŞİNE VE YAPISINA TEPKİLİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti.

Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir Komisyon'da maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.