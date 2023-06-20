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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam kararını açıkladı.

Milyonların beklediği yeni asgari ücret, 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Söz konusu ücretteki artış, taraflar arasında sağlanan uzlaşma sonucu gerçekleştirildi.

Ara zam kararını kamuoyuyla paylaşan isimler arasında yer alan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.

Atalay, "Geçen sene temmuz ayında yüzde 30 civarında ara zam olmuştu. Bu sene yüzde 34 civarında ara zam oldu." dedi.

"Enflasyon durmadığı müddetçe zammın bir anlamı yok." ifadesini kullanan Atalay, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz. Türk parası üzerinden konuşayım. Ama şu anda 486 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin, dolar üzerinden baktığınız zaman en yüksek rakamı.



Bu mükemmel bir şey mi? Değil. Bugünün şartlarında yapılması gereken buydu. Bunu yaptık. Geçen dönem aralık ayında ben imzalamamıştım.