Türk Lirası'nın değeri 4 yılın zirvesinde
AA

Kritik veriler açıklandı...

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2024'te TÜFE bazında 0,10 puan artarak 67,12'ye yükseldi.

0,10 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan artışla 67,12 oldu. Endeks, Kasım 2024'te 67,02 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88'den 96,65'e geriledi.

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ ARTTI

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor