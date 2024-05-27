Türk narenciye sektörünün en büyük pazarı Rusya oldu, Irak'a ihracat rekor kırıldı Türk narenciye sektörü, 2024'ün ilk 4 ayında geçen yıl yakaladığı başarıyı da geçti. Türkiye’nin narenciye ihracatı yüzde 16 artışla 475 milyon dolar oldu.

İHA

Türk narenciye ürünleri, soğuk algınlıklarına karşı C vitamini deposu olarak tüm dünyadan ilgi görüyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılını 1 milyar 112 milyon dolarlık ihracatla geride bırakan ve tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aşan Türk narenciye sektörü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yaptı.

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatı 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 artışla 408 milyon dolardan 475 milyon dolara ilerledi.

Narenciye sektörünün Irak'a ihracatı arttı

Narenciye sektörünün ihracat başarısındaki asıl etken Irak’a gerçekleştirdiği ihracat artışı oldu.

Türk narenciye sektörü, Irak pazarında yüzde 399’luk rekor ihracat artış hızı yakaladı ve Irak’ı yakına getirdi.

Irak, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 90,2 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok narenciye ürünleri ihraç ettiği ikinci ülke konumuna yükseldi.

Mandalina ihracat lideri

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatında mandalinanın liderliğini sürdürdüğünü aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatının yüzde 4’lük artışla 224 milyon dolardan 233,5 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Limon ihracatı yüzde 14 arttı

Limon ihracatının yüzde 14’lük artışla 118 milyon dolardan 134 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, şu açıklamayı gerçekleştirdi:

Portakal narenciye ürünleri arasında ihracat artış rekortmeni oldu. 2023 yılının ilk 4 aylık döneminde 31 milyon dolar olan portakal ihracatımız 2024 yılının aynı döneminde yüzde 123’lük artışla 69,5 milyon dolara yükseldi. Greyfurt ihracatı ise; yüzde 9’luk gelişimle 34,5 milyon dolardan 37,5 milyon dolara ilerledi. Böylelikle 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde narenciye ürün grubundaki dört ürünümüzde de ihracat artışı yakalamış olduk.

2024 yılı ihracat hedefi 1 milyar 300 milyon dolar

Narenciye ürünlerinin sonbahar ve kış mevsimlerinde soğuk algınlıklarına karşı C vitamini deposu olduğunun altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

2023 yılında narenciye ürünleri ihracatımız yüzde 23’lük artışla 903 milyon dolardan, 1 milyar 112 milyon dolara yükselmişti. Narenciye ürünleri ihracatında 1 milyar dolar barajını ilk kez 2023 yılında geçme başarısı göstermiştik. Dünya’ya daha fazla şifa dağıtmaya 2024 yılında devam ediyoruz. Bu başarıyı yıl geneline yayarak 1 milyar 300 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz.

Narenciye ihracatında Rusya zirvedeki yerini korudu

Türk narenciye sektörü, 2024 yılının 4 aylık döneminde en çok ihracatı 148 milyon dolarlık tutarla Rusya’ya yaptı.

Rusya’yı 90,2 milyon dolarla Irak takip etti. Irak’a narenciye ihracatında yüzde 399’luk rekor artış gerçekleştirdik. Irak, bu başarıyla Ukrayna, Polonya ve Romanya’yı geride bıraktı, nefesini Rusya Federasyonu’nun ensesinde hissettirdi.

Türkiye, Ukrayna’ya 45,5 milyon dolarlık, Polonya’ya 23,4 milyon dolarlık ve Romanya’ya 22 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

Mandalina ve greyfurtta Rusya, limon ve portakalda Irak zirvede

Mandalina, 233,5 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin 475 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihracatından yüzde 49 pay aldı. Mandalina ihracatında Rusya 98 milyon dolarlık tutarla birinci ülke olurken, Irak 32 milyon dolarlık mandalina talebiyle zirve ortağı oldu. Türkiye, Irak’a 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 4,3 milyon dolarlık mandalina ihraç etmişken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 659’luk rekor artışla 32 milyon dolarlık mandalina ihraç etmeyi başardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)