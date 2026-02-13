Türk sağlık sektörü 203 firma ile WHX Dubai Fuarı’na çıkarma yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık sektöründe Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük fuarlarından biri olan WHX Dubai 2026 Fuarı’na Türkiye’den 203 firma çıkarma yaptı.

Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından gerçekleştirilen WHX Dubai 2026 Fuarı, 09-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlendi. Tıbbi cihaz, ilaç, OTC ürünler ve dental sektörüne yönelik Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük fuarı olma niteliğini taşıyan WHX Dubai, sektörün en prestijli uluslararası buluşmaları arasında yer alıyor.

Bu yıl 180’den fazla ülkeden 4 bin 300 firmanın katılım sağladığı WHX Dubai 2026 fuarı, 235 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. İKMİB tarafından 576 metrekare alanda düzenlenen milli katılım organizasyonu kapsamında fuara 40 firma katılırken, bireysel olarak katılan 163 Türk firması ile birlikte, toplamda 203 Türk firmasıyla WHX Dubai 2026’da güçlü bir temsiliyet gerçekleştirildi. Fuara katılım sağlayan ülkeler arasında Türkiye, katılımcı sayısı bakımından Çin, Almanya, BAE’nin ardından 4’üncü en büyük ülke konumunda yer aldı.

FUARDAKİ STANTLAR ZİYARET EDİLDİ

Fuar kapsamında, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tıbbi Cihaz Komitesi Başkanı Tayfun Demir, İKMİB İlaç Komitesi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, İKMİB İlaç Komitesi Üyeleri Orhan Mutlu Topal ve Seda Ekşi Aşıcıoğlu, İKMİB Tıbbi Cihaz Komitesi Üyeleri Sevim Öztaşkın, Adil Boz ve Cemil Çakar ile İKMİB Yönetim Kurulu Danışmanı N. Alper Esen fuarda yer alan firmaları ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Ayrıca, T.C. Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Ticaret Ataşeleri Beste Öztürk, Hacı Hasan Kaygısız ve Muhammed Emin Erkal da sektör temsilcileriyle birlikte İKMİB üyesi firmaları ziyaret etti. Heyet, firmaların inovatif ürünlerini yakından inceleyerek ihracat olanaklarını ve yeni ticaret fırsatlarını değerlendirdi.

“ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI 2025'TE YÜZDE 14,57 ARTTI”

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, WHX Dubai’nin Türk sağlık sektörü açısından stratejik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: