QNB Türkiye, 2025 yıl sonu finansal sonuçları paylaştı

Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin lider finansal kuruluşu ve Katar’ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki olan QNB Türkiye, 2025 yıl sonuna ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Banka, güçlü sermaye yapısını ve uzun vadeli değer yaratma odağını koruyarak 2025 yılında da kârlı büyümesini sürdürdü.

31 Aralık 2025 itibarıyla, QNB Türkiye’nin toplam aktifleri 2024 yıl sonuna kıyasla yüzde 36 artarak 1 trilyon 837 milyar 281 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net krediler yüzde 42 oranında artarak 1 trilyon 81 milyar 464 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 43 oranında artarak 953 milyar 722 milyon TL’ye yükseldi. Banka’nın 2025 yılındaki net dönem kârı 47 milyar 815 milyon TL olarak gerçekleşti.

“2026, BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR YIL OLACAK”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, 2025 yıl sonu finansal sonuçlarına ve 2026 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı:

2025 yılı, para politikasında sıkı duruşun korunduğu ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği bir dönem oldu. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusundaki kararlı yaklaşımı fiyat istikrarında kalıcı bir iyileşme için önemli bir zemin oluşturdu. 2026’nın ise bankacılık sektörü açısından daha öngörülebilir ve dengeli bir yıl olmasını bekliyoruz. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak politika faizinde beklenen kademeli indirimler net faiz marjındaki toparlanmayı destekleyecektir. Ekonomik görünümdeki iyileşmeye paralel olarak regülasyonlardaki sadeleşme adımlarının da bilanço yönetiminde bankalara daha fazla esneklik sağlayacağını düşünüyoruz.

QNB TÜRKİYE, 2025’TE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ODAĞINDA ÖNEMLİ ADIMLARA İMZA ATTI

QNB Türkiye, 2025 yılını finansal performansını ve operasyonel yapısını güçlendiren aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik adımlarla tamamladı.

Uluslararası piyasalardan sağlanan kaynaklar ve hayata geçirilen dönüşüm ekonomisiyle uyumlu projeler, Banka’nın finansal duruşunu desteklerken sürdürülebilirlik odaklı uzun vadeli vizyonunu da pekiştirdi.

Bu kapsamda eylül ayında açıklanan 2050 Net Sıfır Bankacılık Taahhüdü, QNB Türkiye’nin sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli kilometre taşlarından biri oldu. Banka, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2025 değerlendirmelerinde İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Ormansızlaşma programlarının tamamında Global A Listesi’ne girerek bu alandaki performansını uluslararası ölçekte teyit etti.

Aynı dönemde Uluslararası Finans Kurumu (IFC) iş birliğiyle gerçekleştirilen İklim Geçiş Tahvili ihracı da Banka’nın sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü güçlendirdi. Banka, finansman konusundaki stratejik adımlarının yanı sıra eğitim, çevre ve spor gibi alanlarda hayata geçirdiği projelerle de toplumsal etki odağını sürdürdü.