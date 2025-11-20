Türk Telekom fiber istasyonlarıyla 5G'ye hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom, 5G frekans ihalesi sonrası Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendirecek yatırımlarına devam ediyor.

Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranını yüzde 56'ya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 5G frekans ihalesi sonrası Türkiye'nin 81 ilinde stratejik yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye'yi yeni nesil teknolojilerle buluşturma vizyonu doğrultusunda fiber altyapı uzunluğunu 514 bin kilometreye ulaştıran şirket, fiber hane kapsamasını 33,9 milyona, fiber abone sayısını ise 14,2 milyona yükseltti.

YÜKSEK HIZLI İNTERNETİ YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

Türkiye'de yüksek hızlı interneti yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği daha aşan Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranını ise yüzde 56'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla yüksek hızlı bağlantı sağlayan fiber altyapılarını 81 ilin her köşesine taşıdıklarını belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 20 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Orhan, sabit imtiyaz sözleşmemizin yenilenmesiyle birlikte dijital geleceğin inşasına yönelik stratejik yatırımlarına büyük ivme kazandırdıklarını kaydederek, imtiyaz sözleşmeleri süresince Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı sunacaklarını anlattı.

Fiber ağlarının 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 514 bin kilometreye ulaştığını ve 33,9 milyon haneyi kapsadığını vurgulayan Orhan, eve kadar fiber FTTH/B hane kapsamlarını 2030'a kadar 37 milyona, FTTH/B abone sayısını ise 17 milyona çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

LTE BAZ İSTASYONU 5G İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranlarını dünya için 2030'da hedeflenen oranın ötesine taşıyarak, yüzde 56'ya yükselttiklerini anımsatan Orhan, bu oranın yalnızca bugünün değil, yarının bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir eşik olduğunun altını çizdi.

"5G'DE ABONE BAŞINA EN BÜYÜK BANT GENİŞLİĞİNE SAHİP OPERATÖR KONUMUNDAYIZ"

5G frekans ihalesinde istedikleri frekansları aldıklarını vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:

5G'de abone başına en büyük bant genişliğine sahip operatör konumundayız. Güçlü altyapımız, fiber istasyonlarımız ve sağlık, tarım, ulaşım, spor ve kültür sanat gibi alanlarda yürüttüğümüz öncü çalışmalarla 5G'ye en hazır operatör olarak, yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimiz ile dijital geleceğin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.

