Türk tır şoförlerine Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri yolu açıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmeleri 10 yıldır süren ve Türk tır şoförlerinin Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine ulaşmalarına imkan sağlayan transit vize konusunun çözüldüğünü söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'da "e-Ticaret'in Lojistiği Konferansı"nda konuştu.

TÜRKİYE’NİN LOJİSTİKTE STRATEJİK KONUMU

Ömer Bolat, yaptığı konuşmada, "Körfez Savaşı, lojistiğin ne kadar önemli olduğunu COVID-19 sonrasında bir kez daha hatırlattı. Türkiye, Avrasya’nın merkezinde yer alan coğrafyasıyla adeta bir kavşak, köprü ve geçiş noktası olarak stratejik önemini yeniden ortaya koydu." diyerek söylerini şöyle sürdürdü:

KORİDORLARIN ÖNEMİ

"Doğudan batıya uzanan Orta Koridor ve Zengezur Koridoru, Körfez Basra’dan Irak üzerinden Kalkınma Yolu Koridoru, Habur hattı üzerinden Irak-Suudi Arabistan ve Körfez’e uzanan rotalar ile Türkiye’den Hatay ve Suriye-Ürdün üzerinden Arap yarımadasına ulaşan kara yolu koridorları, küresel lojistikte kritik hale geldi.

TÜRKİYE–SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ VE TRANSİT VİZE

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyeye ulaştığı ifade edilirken, 10 yıldır gündemde olan transit vize konusu da çözüme kavuştu. Bu gelişmeyle Türk tır şoförleri, Körfez ülkelerine Suudi Arabistan üzerinden transit vize alarak seyahat edebilecek.

SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ

Bölgede yaşanan savaşların enerji ve tedarik zinciri üzerinde ciddi tahribat oluşturduğu belirtilirken, LNG, petrol, alüminyum ve gübre tesislerindeki zararların arz-talep dengesini olumsuz etkilediği vurgulandı. Ateşkeslerin kalıcı barışa dönüşmesinin önemine dikkat çekildi.

LOJİSTİK VE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ PAYI

Türkiye’de lojistik ve hizmetler sektörünün ihracatta önemli bir paya sahip olduğu, hizmetler sektörünün 42,5 milyar dolarlık katkı sağladığı ifade edildi. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın büyük bölümünün karayoluyla gerçekleştiği ve geçiş kotalarının kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

E-TİCARET VE DİJİTALLEŞME

E-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü, Türkiye’nin küresel dijital ticarette önemli bir merkez haline geldiği vurgulandı. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yaklaşık yüzde 20 seviyesine ulaştığı ve perakende ağırlıklı yapısıyla dikkat çektiği ifade edildi.

LOJİSTİK VE TEKNOLOJİNİN ENTEGRASYONU

E-ticaretin büyümesiyle birlikte lojistik, kargo ve kurye sektörlerinin de geliştiği, yapay zekâ destekli sistemlerin bu süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirdiği belirtildi."