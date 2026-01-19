Turkchem Eurasia 2026 prestijli fuar statüsü kapsamında destekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, sektörel etkisi, uluslararası niteliği ve ihracata katkısı yüksek olan prestijli yurt içi fuarlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Kimya sanayisinin Avrasya bölgesindeki en kapsamlı uluslararası organizasyonlarından biri olan Turkchem Eurasia 2026, bu kapsamda Prestijli Fuar Statüsü ile desteklenen organizasyonlar arasında yer aldı.

2026 İTİBARIYLA DESTEK ÇERÇEVESİ NETLEŞTİ

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’da yapılan yeni düzenleme ile birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren yurt içi fuar destekleri her prestijli fuar için ayrı ayrı belirlenen “desteğe esas tutar” üzerinden değerlendirilecek. Bu uygulama, katılımcı firmalar açısından daha ölçülebilir ve öngörülebilir bir destek mekanizması sunuyor.

TURKCHEM EURASİA İÇİN METREKARE BAZLI DESTEK TUTARI AÇIKLANDI

Yeni düzenleme kapsamında Turkchem Eurasia 2026 için geçerli m² bazlı destek tutarı 5.307 TL olarak belirlendi. Aynı çerçevede, 2026 Prestijli Yurt İçi Fuar Katılımcı Desteği kapsamında firma başına uygulanabilecek üst limit ise 1.292.800 TL olarak açıklandı. Bu destek modeli, firmaların fuar alanı planlamasını ve katılım bütçelerini net kriterler doğrultusunda şekillendirmesine imkân tanıyor.

TURKCHEM EURASİA 2026, 11. KEZ DÜZENLENECEK

İlk kez 2006 yılında düzenlenen Turkchem Eurasia, kimya sanayisinin Avrasya bölgesindeki en köklü ve kapsamlı uluslararası organizasyonlarından biri olarak 2026 yılında 11. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yıllar içinde istikrarlı biçimde büyüyen fuar, genişleyen uluslararası katılım profiliyle sektör için güçlü bir referans noktası haline geldi.

KİMYA SANAYİSİNİN TÜM ALT BİLEŞENLERİ AYNI ÇATI ALTINDA

Turkchem Eurasia; özel ve spesifik kimyasallar, genel kimyasallar, petrokimya, hammadde ve yardımcı maddeler başta olmak üzere kimya sanayisinin tüm alt segmentlerini bir araya getiriyor. Fuar, katılımcılara yalnızca ürün ve çözümlerini sergileme imkânı sunmakla kalmıyor; bilgi paylaşımını, yeni iş birliklerini ve sürdürülebilir ticaret ilişkilerini destekleyen güçlü bir etkileşim alanı oluşturuyor.

KASIM 2026’DA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞECEK

Turkchem Eurasia 2026’nın, önceki organizasyonlardan edinilen deneyim doğrultusunda nitelikli katılımcı ve ziyaretçi profiliyle kimya sanayisinin bölgesel ve küresel etkileşimini artıran, iş geliştirme odaklı bir organizasyon olarak 25-27 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.