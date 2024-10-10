Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplarda

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.

Mahinur Özdemir Göktaş, açıklamasında ayrıca ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

AİLE DESTEK PROGRAMI BU YILIN SONUNA KADAR UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE BU AY 3,7 MİLYAR LİRA ÖDEME"

Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

"HANELERE TOPLAM 99,6 MİLYAR LİRA DESTEK"

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle hanelere toplam 99,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirerek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.